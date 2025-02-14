金像獎︱邱彥筒口誤宣讀「最佳美食指導」　未必帶林家熙行紅地氈

2025年「第43屆香港電影金像獎」今日（14日）舉行記者招待會，金像獎協會董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝四位負責宣讀名單的演員，宣布本屆19項大獎提名名單。

金像獎董事局主席爾冬陞攜同袁澧林、謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝一同出席提名宣讀記者會。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單，如女神降臨。（梁碧玲 攝）

袁澧林負責宣讀金像獎演技獎提名名單。（梁碧玲 攝）

謝咏欣、Marf邱彥筒及歐鎮灝負責宣讀金像獎各技術獎提名名單。（梁碧玲 攝）

邱彥筒於宣讀提名名單期間，口誤將「最佳美術指導獎」讀成「最佳美食指導」，引起全場大笑。邱彥筒與歐鎮灝受訪期間，回應到台上緊張口誤時開玩笑指：「因為Foodpanda呀！」

邱彥筒於台上宣讀金像獎提名名單時，誤將「最佳美術指導」讀成「最佳美食指導」，引起哄堂大笑！（梁碧玲 攝）

邱彥筒同時提名「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」兩項，興奮表示：「我覺得提名對我嚟講已經好開心，如果得獎就係Bonus！例如主題曲位位都係歌姬，自己都有啲緊張！」至於對哪一項得獎較有信心，邱彥筒則表示：「如果得獎嘅信心我覺得係原創歌曲，因為始終係我自己比較熟悉嘅項目。新演員嚟講我啱啱踏入電影圈，資歷比較新，我覺得有得行紅地氈、參與金像獎已經好開心！」並表示會開始練歌，在金像台上演唱。

邱彥筒與歐鎮灝受訪時，邱彥筒表示對獲得「最佳原創電影歌曲」較有信心。（梁碧玲 攝）

邱彥筒作為提名者，能夠攜親朋好友出席，笑言未必帶男朋友Locker林家熙出席：「應該未必掛……到時再算啦，我可能會攜其他人出席。」今日亦適逢情人節，但邱彥筒則表示未有收到鮮花：「冇喎！冇失望呀！冇期望咪冇失望囉，我哋呢行冇情人節，情人節咪同你哋過囉，你哋有冇準備啲咩畀我呀？」