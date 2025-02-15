唐探1900｜周潤發演華工圓夢　鋤地戲嗌7次Cut先停︰這幕等了30年

在內地大破30億人民幣票房的賀歲電影《唐探1900》，本周四（13/2）香港開畫。電影由王寶強、劉昊然及周潤發，發哥在戲中是飾演唐人街最大堂主，是華人代表，原來他本身都是由華工做起，幫手起鐵路，戲中便有一幕重提他當年起鐵路的畫面。原來這一幕對發哥而言是夢寐以求，甚至圓了自己一個夢，這關乎1994年一部胎死腹中的電影《華工血淚史》。



周潤發在戲中是飾演唐人街協盛堂堂主。（《唐探1900》劇照）

但原來初來舊金山時，也是一名吃盡苦頭的華工。（《唐探1900》影片截圖）

胡金銓《華工血淚史》

原來發哥早在1994年，往荷里活發展前，有打算多拍一部華語電影，而導演更是有「邵氏四大導演」之稱的胡金銓。發哥表示在1994年，曾去到美國跟胡金銓導演食飯，商討合作事宜。據知當時劇本準備就緒，不過因為製作浩瀚，又以華人為主題，在荷里活難覓資金，發展進度有點停滯不前，加上後來胡導演身體不適，到1997與世長辭，令作品不了了了之。

胡金銓導演是當年新派武俠電影的代表。（資料圖片）

一個30年前一直未完的夢，怎料到30年後，趙思誠與戴墨導演會手執一部以華工在金山起鐵路的劇本，來找自己演出？。「諗唔到30幾年後陳導演搵我，係圓咗自己嘅夢同胡金銓導演嘅夢。」周潤發說。

連喊7次Cut才停下來

《唐探1900》的故事發生在上世紀的舊金山，提及當年有不少華人被「賣豬仔」，除了到當地起鐵路，還有不少低下階層的苦動工作，而在起鐵路期間，因為過程艱辛及艱巨，死傷無數。周潤發在戲中飾演白軒齡，同樣是華工出身，後來成為唐人街協盛堂堂主，戲中壓軸一幕，他代表華人出席聽證會，對逐華人出境的議案，作答辯及質詢，句句發自內心，秒秒令人神傷。

為造型更迎合故事背景，發哥自薦剃頭配合。（《唐探1900》影片截圖）

由於是夢寐以求的角色，發哥對它亦嚴陣以待，包括回憶當華工的故事時，導演曾建議找年輕演員演出，發哥原但拒絕，更自薦剃頭作清裝留辮打扮，此舉令導演非常感動。而近日官網亦流出一段周潤發在戲中當華工的畫面，見到發哥上身赤裸，滿面污泥地開山闢石，而本應象徵式鋤幾下便收貨的畫面，發哥一時太投入角色，喊Cut下仍然在鋤，最終要連喊7次才停下，一停更露出滿意的表情。最後發哥還對鏡頭說︰「這個鏡頭我等了30年」足見發哥的興奮及專業。

跑開步的發哥，身形就是fit。（《唐探1900》影片截圖）

當導演連喊7次Cut，發哥才肯停下來，還擠出一個滿意的表情。（《唐探1900》影片截圖）