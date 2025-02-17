金像獎︱翁子光發文澄清「雙導演」提名　曾向主辧要求除名遭拒

「第43屆香港電影金像獎」日前公布19項大獎提名名單，其中在「最佳導演」提名欄目中，劉青雲主演作品《爸爸》獲得提名，並同時提名導演翁子光及聯合導演區焯文，讓外界注意並一度感到疑惑。翁子光今日（17日）於社交媒體上發文，回應有關事件時表示，金像獎提名制度基於保障業內人士利益考慮，故此按區焯文於片尾字幕為「聯合導演」，決定共同提名二人。

金像獎日前舉行記者會，宣布本屆提名名單。（梁碧玲 攝）

翁子光及聯合導演區焯文憑《爸爸》提名金像獎「最佳導演」獎項。（葉志明 攝）

外界一直認知翁子光為《爸爸》的導演。（陳順禎 攝）

區焯文為《爸爸》擔任聯合導演。（葉志明 攝）

翁子光於社交媒體帖文中表示，《爸爸》聯合導演區焯文與自己十多年來份屬好友，雙方多年來在電影之路上相互合作：「當年我拍的電影《微交少女》，他就為我當執行導演，我們彼此家人也互識認識，基本上可以用「兄弟」相稱，不分高低彼此，也是電影路上守望相助的夥伴。」翁子光亦表示自十多年前創作《爸爸》開始，區焯文便一直參與其中：「阿文就陪我一起去跟真實個案的事主簡先生接觸商談，劇本起草時我也一直跟他商量，因為我缺乏某方面的人生經驗，戲中的『孩子出生』及『家人出殯』，他都為我起草，我對劇本的方向也一直問他意見，得到了他不少的鼓勵、支持。」翁子光直言考慮到區焯文同為電影導演，故此在片尾署名以「聯合導演」以示尊重；及後報名金像獎時，區焯文翁子光對導演一欄僅填自己的名字亦無異議。

翁子光於社交媒體發文澄清與區焯文同時提名「最佳導演」的情況。（翁子光Facebook圖片）

翁子光表示與區焯文十多年來份屬好友，為於電影界發展的夥伴。（翁子光Facebook圖片）

翁子光表示直至金像獎發出通知，表示將按片尾字幕為準，同時提名自己與區焯文為「最佳導演」候選名單，始知金像獎一方的考量。翁子光坦言由於「雙導演」並名情況非自己與區焯文所願，故此曾向金像獎一方提出以自己單人名字候選的要求，然而遭金像獎從工業角度考慮及保障業內人士利益前提拒絕，維持翁子光與區焯文同時提名的狀態。

翁子光表示由於「雙導演」並名情況非自己與區焯文所願，故此曾向金像獎一方提出以自己單人名字候選的要求。（《爸爸》電影劇照）

翁子光坦言香港電影史上，「雙導演」的情況比比皆是，若早已知悉金像獎將按「聯合導演」等同導演的情況提名，《爸爸》片尾字幕亦將另作處理。翁子光最後亦表示理解金像獎為嘉獎香港電影人而設，多年造福業界，自己亦心懷尊重、未作公開爭辯。

翁子光最後提名，金像獎董事局副主席文雋近日於個人網台節目提及：「一講到區焯文，翁子光可能會唔高興」，翁子光則澄清表示：「我個人就認為大可不必了，這並不代表我的心態，我們對金像獎的訴求是出於心存公義，而非意氣或利益之考慮，感謝金像獎選民最後投了我和區焯文一票，讓我們在『最佳導演』一項順利入圍。」