BAFTA︱狄美摩亞爆冷失影后　《粗獷派建築師》奪四大獎成大贏家

素有「英國奧斯卡」之稱的英國影視藝文化學院獎（BAFTA），第78屆頒獎典禮於英國時間昨晚（16日）舉行，本屆大熱影后人選狄美摩亞（Demi Moore）憑《完美物質》（The Substance）入圍，竟意外爆冷失落影后，寶座由主演《阿諾拉》（Anora）的25歲演員Mikey Madison捧走，令外界大跌眼鏡！

狄美摩亞憑《完美物質》大熱入圍BAFTA影后。（視覺中國）

狄美摩亞憑《完美物質》入圍，竟意外爆冷失落影后。（視覺中國）

《阿諾拉》25歲女主角Mikey Madison捧走BAFTA影后，令外界大跌眼鏡！（視覺中國）

《阿諾拉》25歲女主角Mikey Madison捧走BAFTA影后，令外界大跌眼鏡！（視覺中國）

至於影帝殊榮，則由奧斯卡史上最年輕影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑新作《粗獷派建築師》（The Brutalist）奪得，電影亦與《教宗選戰》（Conclave）分別成為本屆大贏家，各自奪得四項大獎。《粗獷派建築師》獲得「最佳男主角」、「最佳導演」、「最佳配樂」及「最佳攝影」獎；《教宗選戰》則獲得「最佳電影」、「最佳英國電影」、「最佳改編劇本」及「最佳剪接」獎。

奧斯卡史上最年輕影帝艾哲倫保迪憑新作《粗獷派建築師》奪得BAFTA影帝。（視覺中國）

奧斯卡史上最年輕影帝艾哲倫保迪憑新作《粗獷派建築師》奪得BAFTA影帝。（視覺中國）

配角演技獎方面，《深痛導賞團》（A Real Pain）男配角Kieran Culkin奪得「最佳男配角」獎，由於Culkin因病缺席頒獎禮，於是由導演兼男主角謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）代領，謝西上台時更笑言自己第五次為Culkin代領獎座。「最佳女配角」獎則由《艾美莉亞變奏曲》女配素兒莎丹娜（Zoe Saldana）奪得。

《深痛導賞團》男配角Kieran Culkin奪得BAFTA「最佳男配角」獎，由導演兼男主角謝西艾辛堡代領。（視覺中國）