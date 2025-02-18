紅豆訪問︱任達華鄧麗欣減片酬撐港產片：電影傳統工藝要保留承傳

香港懷舊溫情電影《紅豆》由新晉導演鄒穎執導，任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演，劇情講述張興（任達華 飾）與太太秀蓮（龔慈恩 飾）三十年前於九龍城白手興家開設糖水鋪「張興記」，並誕下子女承業（鄧麗欣 飾）及繼昌（魏浚笙 飾），在秀蓮因病入院後，張興一度打算讓糖水鋪結業，但在承業決心接手與父親一同經營下，揭開一家人之間塵封而複雜的情感關係。早前任達華與鄧麗欣就新作接受一眾傳媒訪問，大談劇情懷舊傳統情懷，以及兩位的家庭情感關係。

任達華鄧麗欣早前就主演新作《紅豆》接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

任達華於《紅豆》劇情中飾演糖水鋪老闆。（《紅豆》電影劇照）

鄧麗欣於《紅豆》劇情中女承父業一同經營糖水鋪。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》由任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》劇情設定在舊區九龍城，任達華飾演的張興亦為一位傳統潮州父親，受重男輕女的觀念影響，與鄧麗欣飾演的承業多年來關係存在隔閡。任達華與鄧麗欣之間的合作，卻剛好與劇情相反，鄧麗欣笑言早在拍攝前與華哥建立出父女情：「我自己私心地在未開始拍攝時已培養好父女情，因為自小一直覺得華哥很有我父親的感覺，第一次有機會與華哥合作、飾演父女，便馬上『𦧲飯應』！」直言華哥威嚴同時溫柔的感覺份外親切。

《紅豆》為任達華與鄧麗欣首部合作的電影。（葉志明 攝）

任達華亦非常欣賞鄧麗欣，大讚：「能夠演父女當然開心，聰明伶俐、漂亮、又懂得唱歌，我很欣賞她由歌手成為演員，不斷學習、提升對自己的要求。」又笑言與飾演兒子的魏浚笙非常多話題：「他們二人在現場經常說笑，又經常吵架！我在一旁看着非常開心，偶爾搭一兩句話，很難得一部電影的演員能夠像一個家庭一樣相處。」提到魏浚笙，鄧麗欣笑言第二次飾演姊弟，仍笑指對方非常難服侍、但早已習慣：「細佬哄得爸爸非常開心！經常說好多搞笑的話、問好多問題。每日高叫『家姐家姐！老竇老竇！』讓大家非常開心！」

任達華笑言鄧麗欣與魏浚笙「兩姊弟」經常吵架！（葉志明 攝）

任達華外出拍戲每日向琦琦報到

在現實中，任達華與太太琦琦、女兒任晴佳一家人相處融洽，表示一直視女兒為朋友，會把握日常吃早餐的時間，互相分享近況：「現在年輕一輩非常聰明、有許多想法。我們幾乎無所不談，有時間一定一起吃早餐，像朋友一樣了解對方。」雖然華哥經常在外工作拍攝，但一直有一個向琦琦報到的習慣：「不知道這個習慣是好是壞，我每逢早晚也會傳訊息給家人，告訴他們我的位置。」鄧麗欣隨即表示驚訝，直言欣賞：「怎會是個壞習慣！」華哥則表示曾經到長白山拍攝，一連數日在深山中未能接受訊，失去聯絡下連累家人擔驚受怕。

任達華外出工作拍戲，習慣早晚向太太琦琦報到。（葉志明 攝）

談到與家人相處，鄧麗欣坦言於單親家庭中長大，《紅豆》劇情觸及家庭關係，亦令自己相當感觸：「家庭關係是個複雜的問題，自己算是在相對不完整的家庭中成長，所以份外感慨。倘若身處在一個完整家庭中，彼此卻不珍惜關係，就算結構上完整，關係破裂下亦會讓人與人之間距離很遠。」鄧麗欣坦言希望觀眾能夠透過《紅豆》的劇情反思，不論人際關係與家庭環境都應該好好珍惜。

鄧麗欣自言成長於單親家庭，在拍攝《紅豆》期間相當感觸。（葉志明 攝）

任達華的港產片懷舊宇宙

任達華曾主演《歲月神偷》、《燈火闌珊》等香港懷舊色彩豐富的電影，建設出一個港產片懷舊宇宙，華哥受訪時笑言電影其實也是一種傳統工藝，值得珍惜與保留：「傳統工藝一定要保留，才能夠承傳，所以我猶其喜歡與新演員、新導演合作！」華哥亦表示：「雖然電影市道不好，但需要他們帶動電影新力量，又將新導演的想法思想拍出來，讓電影找到前行的新方向，就是我口中的承傳。如果許可的話，希望更多前輩演員能夠放下身段，片酬不要收太貴。」鄧麗欣亦表示自己一直以來熱衷與新導演合作，拍攝過不少首部劇情電影計劃的作品，直言：「有新導演、新演員的話，我也願意收較低的片酬！」華哥亦表示：「我已經收得非常非常非常平！」身體力行支持香港電影。

任達華與鄧麗欣不時接演新導演的作品，亦與不少新演員合作。（葉志明 攝）

任達華表示自己願自降片酬，支持新導演與香港電影。（葉志明 攝）