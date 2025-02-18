唐探1900｜周潤發開工照跑步　政府特製2km專屬跑道︰出酒店就跑

由王寶強、劉昊然主演的《唐人街探案》系列，來到第四集前傳篇，邀請到國際巨星周潤發坐陣，能夠有國際影星周潤發加盟，對導演、對演員們，自不然都會有一份壓力，但正因為發哥寓工作於娛樂的態度，又令大家的壓力頓時消除。而發哥愛跑步的嗜好，亦繼續引領劇組上上下下一起跑，跑到在山東拍攝的市政府，在發哥到埗前，已為他起好一條長達2km的跑道，方便發哥伸展下。



《唐探1900》主創團隊，（左起）劉昊然、王寶強、周潤發，導演陳思誠及戴墨。（葉志明 攝）

王寶強獲發哥贈表

問到王寶強起初對發哥的印象︰「他經常搞笑，見面前可能會有點忐忑，見了之後親和力加強，一直都是看着發哥那個電影長大，所以並不陌生啊。」此刻發哥都不客氣回禮︰「我也是看他的戲大。」今次合作，發哥先交予王寶強一個重任，就是替他看看片場四周，有甚麼地方可以跑步。王寶強︰「發哥喜歡讓整個狀態比較鬆弛，所以說早起以來一般都去跑步跑步。「我自己剛到的時候開始跑了，再給他看找到跑步的地方。」後來發哥到埗，便送了一份禮物給王寶強。「是發哥自用的一枚手表，專門跑步用的，還說當中有他的汗水，用來測心率不要太快。」

《唐探1900》目前票房收逾30億人民幣。（《唐探1900》微博圖片）

至於劉昊然，同樣在初接觸發哥時也非常緊張，尤其是第一幕合作的戲，就要無大無細地演。「我的角色有點沒大沒小，又叫他做乾爹甚麼的，是有一點點壓力，但很快就好了，因爲發哥非常好，就是換機位的時候都不離開現場，跟我們拍照、聊天，慢慢很快我們就放鬆下來。」

劉昊然、王寶強在戲中繼續做搞笑擔當，其中一幕更相當「親熱」。（葉志明 攝）

發哥讚劉昊然好乖

大家發哥有讚冇彈，那麼發哥對於王寶強及劉昊然，又有何印象呢？「他（劉昊然） 很乖的一個演員，很用心的一個演員，他（王寶強）就不要講了。我希望中國多一點好像這樣的演員，兩位都是超過200億（票房）的演員，有機會跟他們學習是非常榮幸榮幸。」由發哥口中說出榮幸，真的是最高的讚美。而另一導演戴墨也覺得可以跟發哥合作，至今仍像身在夢幻中。「我們第一次見面是在北京圍讀劇本，然後圍讀完之後發哥也是主動跟每個人拍照，在現場時又經常叫我們過去，分享一些想法，跟我們聊聊自己的角色，最後在剪輯上都會給我們一些意見，我們也會認真採納。」

周潤發︰「兩位都是超過200億（票房）的演員，有機會跟他們學習是非常榮幸榮幸。」（葉志明 攝）

政府特製2km專屬跑道

提起大家每日拍攝前都會跑步，發哥就強調不得不讚當地的山東樂陵政府。「那裡是個棗園，是紅棗之鄉，他們花三百多畝地做了一個三藩市，沿邊又保留些果樹，然後再做了一條長兩公里的泰坦跑道給我跑步。嘩！你是不是傻了！就在我酒店一出去，就開始跑，跑完之後就開工了，真是……一定要多謝山東政府，在樂陵市的政府真是好到不得了。整條都是泰坦跑道來的，很舒服，不是爛泥地，每天早上都帶著他們走，最多時候有百多人跟著走。現在跑道已經是網紅打卡地，好多當地人現在在那裏面去跑步，非常好。」

早前有影片曝光，發哥帶住劇組上下一齊跑步，而背後那條泰坦跑道，就是山東樂陵政府為發哥而特別製作。（影片截圖）

途中不時跟當地市民合照。（影片截圖）

再合作要拍港式賀歲片

既然今次合作得這麼愉快，下一部電影會否有機會原班人馬再合作？王寶強爆料說︰「發哥說拍動畫片」導演陳思誠也接著說︰「對啊！動畫這麼好賣，拍不過人，哈哈……開玩笑！開玩笑！我們還是希望會有機會，不管是《唐探》系列，還是後面其他的電影，我覺得看看能有甚麼樣的靈感。」

幾位講起將來再合作，已經興奮莫名。（左起）劉昊然、王寶強、周潤發，導演陳思誠及戴墨。（葉志明 攝）

此刻發哥便想到︰「拍『中國的阿甘』，一起跑步。」然後導演陳思誠再提議︰「明年的春節檔，整一個甚麼《吉星高照》《八星報喜》，當年香港好多那種賀歲片啊，專門爲春節檔弄的，我們立即搞一個啦。投資簡單點 隨隨便便的，經濟這麼難搞，就在香港拍《金玉滿堂》……」說著說著，大家未拍已經一片歡樂，這個《唐探》系列似乎將會繼續走下去。