柏林影展︱26歲謀女郎初登國際影壇　清秀氣質魅力被讚極似章子怡

國際影壇盛事《第75屆柏林電影節》現正舉行，今屆入圍主競賽單元的內地電影《想飛的女孩》，由女導演文晏執導，劉浩存、文淇、張宥浩及劉奕鐵等主演。日前（17日），文晏攜同一眾主演亮相《想飛的女孩》柏林影展首映禮，踏上紅地氈與觀眾見面，以及出席電影發布記者會。

內地女導演文晏（中）攜同新作《想飛的女孩》兩位女主角劉浩存（右）及文淇（左）亮相第75屆柏林電影節。（視覺中國）

現年26歲的劉浩存出道僅四年，主演電影便登上國際舞台，當年從北京舞蹈學院中國民族民間舞學系畢業後，便被張藝謀賞識簽約成為「謀女郎」，首部主演電影為張藝謀執導作《一秒鐘》。劉浩存昨晚憑新作《想飛的女孩》以女主角之姿踏上國際影展舞台，雖然年紀輕輕，但已展現出非凡氣質與魅力，梳起髮髻、穿上亮片低胸晚裝亮相紅地氈時，亦初綻巨星風範，清秀氣質魅力亦被觀眾大讚，更被指極似當年初登國際舞台的「謀女郎」章子怡，被內地觀眾網民視為明日國際級影后！

劉浩存首次於國際影壇登場，雖然年紀輕輕但已展現出非凡氣質與魅力！（視覺中國）

劉浩存首次於國際影壇登場，雖然年紀輕輕但已展現出非凡氣質與魅力！（視覺中國）

劉浩存首次於國際影壇登場，雖然年紀輕輕但已展現出非凡氣質與魅力！（視覺中國）

劉浩存被大讚氣質似足章子怡！（視覺中國）

劉浩存被大讚氣質似足章子怡！（視覺中國）

首次在國際影壇登場的劉浩存，在一眾國際觀眾傳媒面前毫不怯場，笑容滿面地與到場支持觀眾打招呼。同場在記者會上，劉浩存亦大方得體地面對傳媒提問，專注用心的眼神表情，亦甚具章子怡的風範，可見張藝謀在挑選女演員方面確有眼光才能！

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）

劉浩存同日出席柏林電影節記者會，亦展現優雅大方面貌。（視覺中國）