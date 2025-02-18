哪吒2｜全國助力票房登世一　工廠停工　教育中心請千名學生入場

《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)成為中國影史，首部破百億票房電影，截止昨日（18/2），實時票房已衝破120億人民幣，既成為唯一一套非荷里活電影進佔全球影史票房榜十大位置。電影亦鐵定於本周四（22/2）香港上畫。「哪吒」在中國已成為一股熱潮，亦由於起初票房只差幾億元，就可擊倒動畫界巨人彼思（Pixar），登上全球動畫票房冠軍，所以全國掀起一股助「哪吒」登頂熱，坊間有不少人包場，請員工請學生睇，務求人人出一分力。



《哪吒之魔童鬧海》成為中國影史，首部破百億票房電影。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

香港及澳門亦於2月22日（本週六）全線上映。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

由餃子執導的動畫《哪吒》系列，2019年上映第一集《哪吒之魔童降世》，已獲得50億人民幣票房，是行內奇蹟。而原班人馬的延續作《哪吒之魔童鬧海》，內地自大年初一上映至今已不斷打破內地影史票房成績，無論票房或口碑都難以令人望及。香港亦首度以四大院線聯手，包括東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手港澳發行，於2月22日（本週六）於香港及澳門戲院全線上映，為總票房出一分力。

900張飛，好有氣勢。(小紅書截圖)

戲院更掛上「助力《哪吒2》盈頂世界第一」的橫額。(小紅書截圖)

有工廠停工一日，全體900名員工一齊入場睇《哪吒2》。(小紅書截圖)

而在小紅書或抖音，亦見到有不少影片流出，紛紛為《哪吒2》出一分力，例如有一間零食公司偉龍，就宣布停廠一日，請全體900名員工入場睇《哪吒2》，戲院現場更拉橫額，寫上︰「助力《哪吒2》登頂世界第一」，熱血亢奮。

而另一教育中心，老闆都花費包場請全部1000名學生入場睇《哪吒2》，而且仲請埋大家食爆谷、飲汽水。同學們都興奮進場，場面熱鬧。

教育中心負責人表示要帶1000名學生入場睇《哪吒2》。(小紅書截圖)

學生入場有汽水同爆谷食。(小紅書截圖)

(小紅書截圖)