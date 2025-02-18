哪吒2｜全球票房擊敗《玩轉2》登動畫一哥　多個平台直播歷史一刻

中國賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）由頭帶到尾，贏盡一眾真人電影，票房來到今日（18/2）要迎來重要時刻，除一早已打進全球影史票房榜十大，成為十大內唯一一部非荷里活電影，更會擊敗目前全球最高票房的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2, 2024）票房，成為新一個動畫界一哥。



上集創下50億紀錄，今集更是勢不可擋。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

《玩轉腦朋友2》的全球票房約為16.9億美元，全球排第8，匯算約為123億人民幣。而《哪吒2》昨日（17/2）總票房已達120億人民幣，單日票房都收2-3億人民幣左右，而且120億這個票房數字，只花了20日便完成，速度驚人。

多個平台都同大家實時追看，《哪吒２》票房追過《玩轉腦朋友２》的歷史時刻。（網頁截圖）

《玩轉腦朋友2》的全球票房約為16.9億美元，全球排第8，匯算約為123億人民幣，即《哪吒2》再多收35億才有機會。（《玩轉腦朋友2》劇照）

其實在掃低《玩轉腦朋友2》前，《哪吒2》已先後擊敗多部著名動畫，包括第25位《超人攻特隊2》（Incredibles 2，2018），收12.4億美元；第23位《魔雪奇緣》（Frozen，2013）、收12.7億美元；第17位《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie，2023）、收13.5億美元，以及第14位《魔雪奇緣2》（Frozen II，2019）、收14.5億美元。