文創處及電影發展局率業界到柏林影展　辦「香港之夜」與國際交流

文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處），與香港電影發展局率領業界代表團參與第 75 屆柏林國際電影節，並舉辦「香港之夜」招待會、邀請香港新進電影監製參加合拍電影巿場及資助香港發行商作巿場展映等活動，以增加香港電影業人員在海外曝光機會，為香港電影開拓更多機會進入國際市場。代表團由文創處文創產業專員曾昭學率領，成員包括新進監製龍國瑤、麥婉欣和蔡浩泉等。

（左至右）文創處電影製作總監陳世敏、監製麥婉欣、文創處專員曾昭學、監製龍國瑤、導演劉韻文及監製蔡浩泉。（大會提供）

由文創處和電影發展局舉辦的「香港之夜」於 2 月 14 日柏林影展期間舉行，邀請了來自世界各地參與影展的業界人士出席，期望透過活動幫助香港電影人拓展國際人脈關係，締造更多合作機會。香港導演劉韻文也帶同她剛在辛丹斯電影節作世界首映的最新作品《花明渡》參與柏林影展進行市場展映，並出席了「香港之夜」招待會。劉導演表示參與「香港之夜」讓她有機會跟歐洲不同電影人認識實在是一個難得的機會：「香港電影的製作和作品水準必須在國際市場上保持獨特的地位，繼續秉承幾十年來高瞻遠矚的視野和精神。 『香港之夜』不僅展示了香港電影的新動向及政府對業界的支持，還在輕鬆愉快的氛圍中促進與國際同業的交流與合作。」

（左至右）文創處電影製作總監陳世敏、監製麥婉欣、文創處專員曾昭學及監製蔡浩泉。（大會提供）

為了開拓更多跨地域的合作機遇，文創處亦資助三位香港新進監製，包括《虎毒不》監製龍國瑤、《東風破》導演兼監製麥婉欣，以及《敗走麥城》監製蔡浩泉，參加合拍電影巿場，出席大會舉行的座談會、工作坊、招待會等，並就不同範疇議題與不同地域的電影人作深入討論交流。此外，文創處電影製作總監陳世敏亦在合拍電影巿場的環節介紹香港「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，並與監製龍國瑤參加了歐洲電影市場舉行的圓桌工作坊，分享香港拍攝的經驗及優勢，讓國際業界對香港電影業有更多認識，為將來的合作建立基礎。

導演劉韻文，曾執導《過界男女》入圍第66届康城電影節一重關注單元，今次都有去到當地出席活動。(大會提供)

除此以外，由新進導演李駿碩編導的電影《眾生相》獲選入今屆柏林電影節「Panorama」單元，並與男主角張迪文及一眾主創出席其世界首映，和當地觀眾及歐洲一眾電影人進行交流。文創處亦資助香港電影發行商在影展期間進行巿場展映，包括高先電影的《虎毒不》及香港電影發展局資助，由銀都機構發行的《紅豆》，希望讓國際業界欣賞香港電影，促成交易機會。影展期間，文創處亦與不同國際電影組織會面，包括意大利電影機構 Cinecittà、烏甸尼遠東電影節、日本映像產業振興機構（VIPO）、德國電影基金（German Federal Film Board）和韓國電影振興委員會（KOFIC），共同商討更多合作的機遇。