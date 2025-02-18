看我今天怎麼說︱鍾雪瑩詞作喜獲提名　游學修望封帝：冇嘢冇可能

香港電影《看我今天怎麼說》今日（18日）舉行慈善首映禮，導演黃修平攜同鍾雪瑩、游學修、吳祉旲、鄭進希、黃暐恆等一眾演員及演唱主題曲的歌手陳蕾出席。早前《看我今天怎麼說》於金像獎提名七項大獎，鍾雪瑩、游學修分別提名影后影帝，吳祉昊亦提名新演員！

《看我今天怎麼說》主演鍾雪瑩、游學修及吳祉昊一同出席首映禮。（莫匡堯 攝）

主演《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩、游學修與吳祉昊，於首映禮上接受傳媒訪問，提到日前公布金像獎提名，鍾雪瑩對提名影后感到欣喜，亦對新作提名「最佳導演」「最佳電影」感到興奮！游學修則表示：「自己提名當然開心啦！另外特別為修平開心，識咗佢咁多年『睇住佢大』，亦都好多謝佢畀機會演出。」笑言對封帝甚有信心：「有信心攞第二！幾時擺脫到『亞修』？冇嘢係冇可能嘅！」

鍾雪瑩、游學修與吳祉昊於《看我今天怎麼說》首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

吳祉昊首次參演電影便喜獲「最佳新演員」提名，直言未有太大感受：「唔係覺得應份，而係覺得對導演有交代。好開心好榮幸可以見證到呢套戲嘅拍攝過程！」由鍾雪瑩填詞、陳蕾主唱的電影主題曲《What If》亦入圍「最佳原創電影歌曲」，鍾雪表示提名意味歌曲能夠在金像獎大舞台上表演：「片尾Credit有寫一班聾人朋友嘅手語演繹，我懷疑佢哋可以上台演唱呢首歌！」

鍾雪瑩填詞的主題曲《What If》亦提名金像獎「最佳原創電影歌曲」獎。（莫匡堯 攝）

《看我今天怎麼說》電影主題曲《What If》由陳蕾主唱，亦提名金像獎「最佳原創電影歌曲」獎。（莫匡堯 攝）