哪吒2︱每6個中國人就有1個睇過　全國瞓身創一項紀錄完勝荷里活

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》），由新晉動畫導演餃子執導，自1月29日大年初一上映至今21日，累積票房衝破122億元人民幣大關，成為中國電影史上最賣座電影之餘，更打破《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）成為世界電影史上最賣座動畫！《哪吒2》成為中國票房神話，有賴全國上下瞓身支持入場力撐，目前累積入場人次已高達2億5100萬人，即每六個中國人就有一個睇過！

《哪吒2》累積票房衝破122億元人民幣，打破《玩轉腦朋友2》成為世界電影史上最賣座動畫！（《哪吒之魔童鬧海》電影劇照）

《哪吒2》的成功全仗全國上下觀眾瞓身支持，團結程度在世界電影史上極為罕見！原來國人的團結程度，已令一項驚人紀錄被悄悄打破，更打低電影史上所有美國電影！荷里活向來是世界最賣座電影的工廠，目前除《哪吒2》以外，全球最賣座的十部電影中其餘均為荷里活作品。然而《哪吒2》目前單憑中國內地票房已臻至122億元，早已打破美國本土最賣座電影《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）創下的9億3600萬美元（約港幣72億7700萬元）的紀錄，在不計算出口環球票房下，《哪吒2》的本土支持程度早已舉世無雙！

《哪吒2》的成功全仗全國上下觀眾瞓身支持。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）