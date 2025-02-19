亞洲電影大奬｜木村光希先奪亞洲飛躍演員︰日本以外獲獎意義重大

第 18 屆亞洲電影大獎頒獎典禮舉行在即，今天（19/2）率先公布本屆第一個特别大奬 — 亞洲飛躍演員獎（AFA Rising Star Award），由日本新一代全能藝人光希（Kōki,）所獲得，此特別獎項旨在表彰擁有無限潛力並已吸引廣泛關注的影壇新星，期望他們 能在亞洲及國際舞台上繼續展現個人魅力。

光希表示︰「能夠在日本以外的舞台上獲得飛躍演員獎，對我來說意義重大。」（大會提供）

獎項旨在表彰擁有無限潛力並已吸引廣泛關注的影壇新星。（大會提供）

光希對於能獲得此殊榮表示深感榮幸，她表示︰「能夠在日本以外的舞台上獲得飛躍演員獎，對我來說意義重大。衷心感謝亞洲電影大獎以及評審的認可，這份肯定 讓我更有信心，在未來我會繼續努力，創作出更多精彩的作品。」此前，林允在第 11 屆 2017 年、朴敘俊在第 13 屆 2019 年，以及 Win Metawin 在第 17 屆 2024 年 等優秀演員都曾獲得此獎項，光希的得獎可謂實至名歸，未來可期。

光希從 7 歲起展露音樂才華，小小年紀便為母親工藤靜香及三浦大知創作多首流行樂曲。（大會提供）

光希從 7 歲起展露音樂才華，小小年紀便為母親工藤靜香及三浦大知創作多首流行樂曲。15 歲時，她登上《ELLE JAPAN》封面，成為時尚界的焦點，並成為國際知 名品牌的形象大使，散發出與眾不同的時尚魅力。然而，她在演藝方面的表現更為耀眼。在音樂與時尚領域取得成績後，憑藉令人驚 豔的演技嶄露頭角。光希表示:「在拍攝過程中，父親經常給予我支持和鼓勵。尤其是在海外拍攝電影時，我會打電話請教他，很慶幸他與我從事同樣的工作，能理 解我作為演員的經歷和感受，讓我感到很安心和踏實。」

闖影壇擔出演跨地域作品

光希自 2022 年正式踏足影壇後，憑亮眼表現吸引了不少關注。她在恐怖電影《牛首村》中挑戰一人分飾兩角，成功駕馭截然不同的角色，並獲得日本藍絲帶新人獎。 隨後，她主演日本與冰島合拍的電影《心動 50 年》(Touch)，以跨越時間與地域 的淒美愛情故事打動觀眾。

木村光希在《心動50年》拍攝中，接近以全英語演繹角色。（《心動50年》電影劇照）

近期，光希繼續衝出國際，主演英國電影《Tornado》。故事背景設定在 18 世紀的英國，講述一位日本布袋戲賣藝少女在逃離黑幫追殺中展開的驚險旅程。這是她首 次挑戰武打戲份，柔中帶剛的表演風格令人耳目一新。該片將作為格拉斯哥電影節 的開幕電影，於 2 月在蘇格蘭舉行全球首映。

被問到在海外拍攝和日本本地拍攝的分別時，光希笑言:「唯一的分別是，海外拍攝的週末通常是休息日。每當新的一週開始，工作團隊總會問我“How was your weekend?“我通常會和工作人員一起度過，也因此與他們變得更加親近。」

木村光希近期出演日本翻拍的《女神降臨》電影版。（IG@koki）

此外，她主演的日本電影《女神降臨》也即將上映，改編自同名韓國人氣漫畫。她在片中飾演一位從小因外貌自卑、被周圍排擠的「醜小鴨」高中生，突破以往的時 尚風格，全新形象令人期待。她已確認將於 3 月來港出席頒獎典禮親身上台接受榮 譽，並與影迷一同見證這場亞洲影壇年度盛會。