萬壽無殭｜元華為太保出山拍戲　《正義迴廊》導演執導出年賀歲

憑《叔‧叔》登上金像獎影帝寶座，現年74歲的太保（張嘉年），日前在台灣跟傳媒透露，將會首次當上監製並主演新戲《萬壽無殭》，更找來《正義迴廊》導演何爵天執導，不過更令人興奮，是太保親自致電，在加拿大過著退休生活的元華答應出山，電影將於今年4月開鏡，預計明天賀歲檔上映。



太保自封金像影帝後，機會不斷，在《手捲煙》中飾演來自台灣的大哥，入型入格。（《手捲煙》劇照）

太保與袁富華在電影中飾演一對中年同志。（《叔‧叔》劇照）

太保74歲當監製

太保哥出道近60年，於2019年憑電影《叔‧叔》摘下香港電影金像獎最佳男主角，雖年屆74，但太保哥仍未言休，更宣布首次擔任電影監製，促進台港影壇合作。今次攜手合作的香港班底，有知名導演翁子光與何爵天，幕前更是集結兩地的演員主演。而他更率先透露已致電，正在加拿大抱孫享天倫之樂的好友元華出山，為電影會參與演出。

《正義迴廊》導演何爵天第41屆香港電影金像獎獲得「新晉導演獎」。（陳順禎 攝）

港式笑料台灣取景

太保跟何爵天日前與台灣傳媒茶敘，提及首度擔任監製的《萬壽無殭》，將與金像編劇翁子光，以及金像新晉導演何爵天合作，題材亦選定為大受港台兩地觀眾歡迎的殭屍故事，並加入大量台灣本土元素，會在台北、桃園、台中等地取景。

台灣至今仍有不少驚慄喜劇，去年便有一套《鬼才之道》。（《鬼才之道》劇照）

何爵天又向傳媒透露，電影會顛覆過往舊式殭屍片的設定，道出兩代天師在捉殭屍的多方衝突，更會將不少港式笑點注入。他坦言在創作上都花了不少時間來磨合。而太保亦保證，電影會動用香港最強的美術團隊與動作團隊參與，就算是自己，都會參與部分動作戲。「多得跟周潤發合作《唐探1900》，他教我如何跑步練氣，加上自己平常也有在鍛鍊，因此現在狀態很好，動作戲絕不是問題。」

元華一早定居加拿大，間中回港拍戲。(視覺中國)

一個電話元華出山

而電影最強賣點，是找到同為74歲的元華出山，元華正正在電影《殭屍先生》（1985）中，飾演殭屍王，是正宗的殭屍元祖。要知道，江湖傳聞成龍都有叫過元華出山，但被拒絕。今次因為元華與太保私交甚篤，所以就算在加拿大享兒孫樂，只要老友一個電話立即答應演出︰「他很挺我，一口就答應，我們會一起演天師！」非常夠義氣。電影預計4月開拍，明年賀歲檔上映。