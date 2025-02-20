周星馳《美人魚》鄭總涉猥褻未成年少女被捕　曾被指投資換取角色

周星馳執導喜劇作品《美人魚》於2016年上映，在電影中飾演「鄭總」的內地影視商人兼導演鄭冀峰，昨日（19日）遭執法機關逮捕，海南島海口市公安局龍華分局於2月19日發出通報，鄭冀峰涉嫌於演員海選期間，猥褻參加排練的未成年少女，案件目前已展開調查。

曾參演《美人魚》的內地商人鄭冀峰，涉嫌猥褻參加排練的未成年少女被捕，案件目前已展開調查。（鄭冀峰微博圖片）

曾參演《美人魚》的內地商人鄭冀峰，涉嫌猥褻參加排練的未成年少女被捕，案件目前已展開調查。（《美人魚》電影劇照）

據海口市公安局通報，現年58歲的鄭冀峰因涉嫌褻兒童罪被公安拘留，案情指鄭冀峰於挑選演員期間，以指導舞蹈動作為理由，猥褻參加排練的未成年少女，及後被多名家長舉報。警方接報後於17日拘捕鄭冀峰，羈押於海口市第一看守所，並對案情展開調查。有指執法機關於鄭冀峰電話中發現大量聊天紀錄，調查指鄭最少與三宗同類型事件有關連，並早於八年前起犯案，若罪名成立最高可判處15年有期徒刑。

現年58歲的鄭冀峰曾參與周星馳執導作品《美人魚》，並同場出席宣傳活動。（鄭冀峰微博圖片）

據海口市公安局通報，現年58歲的鄭冀峰因涉嫌褻兒童罪被公安拘留。（微博圖片）

據海口市公安局通報，現年58歲的鄭冀峰因涉嫌褻兒童罪被公安拘留。（微博圖片）

外界曾有傳鄭冀峰當年以投資周星馳電影《美人魚》，換取在片中飾演鄭總一角，周星馳經理人陳震宇曾澄清否認相關報道，指鄭冀峰以投資換取角色為虛假信息，別墅取景地南沙遊艇會，亦非鄭冀峰名下物業。此後鄭冀峰亦曾於谷德昭執導喜劇《臥底巨星》中，飾演泰國黑幫頭目「八面佛」；2019年更自導自演《豬八戒．傳說》。

有傳鄭冀峰當年以投資周星馳電影《美人魚》，換取在片中飾演鄭總一角。（鄭冀峰微博圖片）

現年58歲的鄭冀峰曾參與周星馳執導作品《美人魚》，並同場出席宣傳活動。（鄭冀峰微博圖片）

鄭冀峰經商多年，目前為香港資本管理公司及金像影業董事長，曾參與投資多部電影，擔任出品人，旗下亦擁有五間影視表演藝術相關公司，在海南亦有多項投資。