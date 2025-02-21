戲院結業︱夜冷賣嘉禾影院設備　套現巨型海報、戲院櫈每張幾錢？

去年底香港戲院業陷入艱難時期，先後九間影院宣布結業或停業，其中嘉禾院線旗下便佔兩間，分別為4月22日結業的嘉禾啟德，及12月26日宣布停業的南昌嘉禾V Walk。一家夜冷行今日（20日）於社交媒體分享一系列貨品銷售，其中有大量貨品疑似來自嘉禾V Walk，包括戲院設備、電器、傢俬、小食部煮食用具及辦公室用品。

位於南昌的嘉禾V Walk戲院去年12月26日宣布停業。（賴卓盈 攝）

位於南昌的嘉禾V Walk戲院去年12月26日宣布停業。（賴卓盈 攝）

從夜冷行社交媒體帖文中可見，不少出清貨品均於戲院範圍內拍攝，其中包括戲院各影廳內的戲院櫈以每張500元出清；亦有大型影院音響設備及電視機等影音器材。此外夜冷行亦出清影院大堂內梳化、酒吧椅、圓枱及餐車等傢俬；戲院小食部的熱狗機、爆谷機及飲品凍櫃等亦於網上設價出售。

夜冷行出清戲院巨型海報，包括香港史上最賣座電影《破．地獄》。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行出清戲院巨型海報。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行出清戲院櫈，每張價值500元。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk的影音設備，相片亦於戲院內拍攝。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk的影音設備，相片亦於戲院內拍攝。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk的影音設備，相片亦於戲院內拍攝。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk小食部爆谷機。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk小食部爆谷保溫櫃。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行亦出清嘉禾V Walk小食部熱狗機。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行出清嘉禾影院內傢俬。（大福行夜冷Facebook圖片）

夜冷行出清嘉禾影院內傢俬。（大福行夜冷Facebook圖片）

嘉禾V Walk自去年12月停業至今，巨型鋪位一直未完成搬遷，入口處長期緊閉捲閘，嘉禾院線官方網站上，V Walk戲院頁面亦一直展示「暫停營業」告示。