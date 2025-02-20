哪吒2影評︱動畫技術質感媲美PIXAR　無厘頭、穿越式幽默雅俗共賞

中國史上最賣座電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》），由新晉動畫導演餃子執導，至今票房已超過124億元人民幣，成為世界電影史上最賣座動畫作品，電影亦將於2月22日正式在香港上映！《哪吒2》由純中國動畫班底打造，結集全國138間動畫公司合力製作，主創團隊超過4000人，足以反映中國頂尖動畫製作實力，視覺效果亦媲美世界動畫水平。

《哪吒之魔童鬧海》至今票房已超過124億元人民幣，成為世界電影史上最賣座動畫作品。（《哪吒2》劇照）

《哪吒2》結集全國138間動畫公司合力製作，主創團隊超過4000人，足以反映中國頂尖動畫製作實力。（《哪吒2》劇照）

《哪吒2》延續《哪吒之魔童降世》劇情，以哪吒與好友龍王三太子敖丙重塑肉身出場為起點，在《封神演義》故事基礎上投入更多原創元素，亦將劇情場域由人間擴展至崑崙山仙界。單論動畫視覺效果，中國內地製作水平絕不下於國外知名的PIXAR等工作室。在人物設計上，哪吒在全片先後以三種外型示人，角色設計質感不論體型、膚質、毛髮及動作表情自然、精緻而具立體感，均顯示動畫模版構造的完整性，肢體動作流暢、五官表情多變傳神，令哪吒的魔童形象更具感染力。

動畫視覺效果上，中國內地製作水平絕不下於國外知名的PIXAR等工作室。（《哪吒2》劇照）

哪吒設計質感不論體型、膚質、毛髮及動作表情自然、精緻而具立體感，均顯示動畫模版構造的完整性（《哪吒2》劇照）

至於劇情場域，動畫美術設計在陳塘關、海底龍宮等場景均投入比上集更多心思打造，民宅、關卡城牆、宮殿等層次立體、空間感寬闊，以動畫還原石材、木材、沙泥與流水等技術更質感像真，山水場景裡一枝一葉素材細節亦清晰可見。首次登場的崑崙山仙界，全景視覺規模震撼，保留水墨畫描繪仙界的超凡脫俗與靜謐，風格採簡約清雅、棄用金雕玉砌，亦未濫用過量色彩幻光營造氣氛，設計品味保留詩意傳統、足見幕後主創通曉中國文化與藝術，亦有助出口至國外後，讓觀眾理解仙界槪念。

首次登場的崑崙山仙界，全景視覺規模震撼。（《哪吒2》劇照）

首次登場的崑崙山仙界，全景視覺規模震撼。（《哪吒2》劇照）

動畫美術設計在陳塘關、海底龍宮等場景均投入比上集更多心思打造。（《哪吒2》劇照）

動畫美術設計在陳塘關、海底龍宮等場景均投入比上集更多心思打造。（《哪吒2》劇照）

《哪吒2》秉乘民間傳說對孝與義的頌揚，敘述情感集中於李靖夫婦與哪吒、龍王與三太子的親情，哪吒與三太子敖丙之間的矛盾與友情。電影劇情結構集中，支線點到即止，未將觀眾注意力長期帶離哪吒身上，亦巧妙利用魔幻背景創作空間，讓哪吒與敖丙戲份「同步」而平均。劇情於哪吒與母親的親情著墨猶其豐富，在三幕離別與生死之間，母子為保護彼此而面臨犧牲的抉擇，情感濃度豐富、賺人熱淚，表意直白。《哪吒2》以大眾路線情，爭取讓每一位觀眾取得共鳴，亦成為於內地二線及四線城市票房猶其突出的主因。

劇情於哪吒與母親的親情著墨猶其豐富。（《哪吒2》劇照）

劇情於哪吒與母親的親情著墨猶其豐富。（《哪吒2》劇照）

劇情細節上，哪吒延續前作搗蛋粗魯的形象，不少笑位大玩「屎尿屁」等平民化風格；不少錯摸與反差式幽默手法，亦甚受周星馳無厘頭風格影響。此外，劇情亦有不少較深度幽默元素，包括利用後設手法，以動畫幕後團隊就設計不斷修改後「還原基本步」的辛酸進行發揮；大玩穿越式「人臉識別」意外處境，相當雅俗共賞。

哪吒延續前作搗蛋粗魯的形象，不少笑位大玩「屎尿屁」等平民化風格。（《哪吒2》劇照）