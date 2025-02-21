看我今天怎麼說訪問｜鍾雪瑩靠睇口型入戲　游學修手語流利講對白

香港電影《看我今天怎麼說》由黃修平執導，鍾雪瑩、游學修、吳祉昊、鄭進希及黃暐恆等主演，劇情講述從小具有聽力障礙的素恩（鍾雪瑩 飾）依靠人工耳蝸及多年努力，苦練聽說能力，竭力融入社會並成為精算師；素恩受邀成為人工耳蝸大使後遇上昊倫（吳祉昊 飾），並向他的兒時好友子信（游學修 飾）學習手語，逐漸擁抱認同自己作為聾人的身份。早前鍾雪瑩、游學修與吳祉昊接受傳媒訪問，兩位一手由黃修平發掘的演員分享演繹聾人角色體驗、運用更多形體演繹的方式；首次參演電影的聾人演員吳祉昊亦談及獲得電影演出機會的喜悅。

鍾雪瑩、游學修及吳祉昊為主演新作《看我今天怎麼說》接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

吳祉昊作為香港電影極罕有的聾人演員，談到入行契機，現正修讀港大法律系的他直言沒有想象過成為演員，僅在因緣際會下被導演發掘：「導演認識我的中學老師，在老師的引薦下看到我的社交媒體。我收到黃導演的私訊時，有特意上網確認是否黃導演的真身帳戶！」吳祉昊提到老師向黃修平介紹自己時，以「好Chok」作為形容，背後全因2023年，吳祉昊因為替補無法請假抽空的老師，參加香港參加世界聾人選美比賽，並獲得該屆冠軍及最上鏡先生！

吳祉昊為香港電影極罕有的聾人演員，因《看我今天怎麼說》首次參演電影。（陳順禎 攝）

吳祉昊為香港電影極罕有的聾人演員，因《看我今天怎麼說》首次參演電影。（陳順禎 攝）

吳祉昊憶述收到《看我今天怎麼說》劇本後，因為劇情圍繞聾人及聾人文化而願意參演，當日接受試鏡時，他笑言過程尷尬得難以啟齒：「我覺得自己當時試鏡『幾Kam』，因為我沒有同類經驗。但黃導演在為我試鏡前與朋友吃飯討論昊倫的角色，一開門見到我就彷似覺得這個角色走進來一樣，於是選上了我。」吳祉昊更提到素恩在電影開場畢業禮一幕的經歷，其實是自己每日生活的寫照：「好似！例如大學畢業一幕，你聽到周圍有人在談話的聲音，但完全聽不到對方的說話內容，基本上每日都在我身上發生。」

素恩在畢業禮上聽到聲音，聽不到內容的經驗，是吳祉昊每日生活的寫照。（陳順禎 攝）

素恩在畢業禮上聽到聲音，聽不到內容的經驗，是吳祉昊每日生活的寫照。（《看我今天怎麼說》劇照）

談到聽力對演戲造成的障礙，吳祉昊提到《看我今天怎麼說》裡在大排檔拍攝的一場戲：「在寧靜的環境中，我仍然可以靠聽力對話，但嘈吵的地方便完全沒有辦法。大排檔一幕，我需要與鍾雪對話，但其實我完全聽不到她說甚麼，要回復日常依靠其他感官輔助一樣，觀察她交代完對白，然後接應正確對白。」

吳祉昊坦言當時與鍾雪瑩對戲，完全無法聽到對白。（陳順禎 攝）

大排檔嘈吵的環境，成為吳祉昊演戲的最大障礙。（《看我今天怎麼說》劇照）

鍾雪瑩接演《看我今天怎麼說》素恩一角前，曾參與手語興趣班，笑言黃修平導演一次與聾人朋友吃飯，邀請自己到場作手語翻譯：「但其實我的手語不足以充當翻譯！」談到當初學習手語，鍾雪瑩憶述：「我的家人告訴我，曾在校園中目睹聾人學生在沒有手語翻譯在場時，學習進度大受阻礙。因此我決定學習手語，就好像大家學一種外語一樣，希望空餘時間能夠為有需要的聾人朋友提供協助，亦認識更多的朋友以及聾人文化。」

鍾雪瑩在主演《看我今天怎麼說》前，曾參加手語興趣班。（《看我今天怎麼說》劇照）

游學修於電影中飾演的子信，是一位以手語為母語的聾人，需要以純熟流利的手語演繹角色，亦因此提前密鑼緊鼓練習：「開拍前兩年，已開始上視像課程；疫後便展開面授課程，跟隨聾人海鳥及阿Kim（胡歷恩）兩位老師地獄式學習！他們的要求極高，因此我才能完成手語為母語的角色演繹。」阿修談及拍攝過程演出時，提到曾有觀眾覺得子信一角沒有對白，阿修則解釋指：「其實我不是沒有對白，只是用手語、以手代口講對白。我記得排練期間，所有聾人演員朋友都化身老師，即場指正我不少手語演繹，排練完其中一場戲，有一位聾人演員笑指我打手語比他更好，我才開始建立起演出子信的自信。」

游學修於電影中飾演的子信，是一位以手語為母語的聾人，於是拍攝時以手代口講對白。（陳順禎 攝）

游學修於電影中飾演的子信，是一位以手語為母語的聾人。（《看我今天怎麼說》影片截圖）

游學修表示聾人朋友讚他打手語好過自己，讓他建立起以手語演繹角色的自信。（陳順禎 攝）

鍾雪瑩在演繹素恩上，按角色設定摸索屬於素恩的聲線與腔調，自言演繹難度上比游學修輕鬆：「我只需要感受素恩，抵達片場後便將自己變成素恩，改變自己溝通的習慣，由平時視線望向對象雙眼，在片場便將視線集中在對象的嘴唇，處於素恩的生活狀態之中。」通過留意口型的焦點轉移，成功讓鍾雪瑩入戲成為素恩。

鍾雪瑩坦言在透過視點由雙眼轉移至嘴唇，成功入戲成為素恩。（陳順禎 攝）

鍾雪瑩坦言在透過視點由雙眼轉移至嘴唇，成功入戲成為素恩。（陳順禎 攝）

游學修先後於台灣金馬獎及評論學會大獎提名「最佳男主角」，對於兩次成為「亞修」（第二名未能勝出），他笑言：「我覺得第二名是相當好的人生課題，要學懂欣賞、肯定自己，已經是好好的成績。同時因為沒有得獎、無法囂張，所以對我的性格而言是相當好的體驗。」游學修一向敢於表達自己的觀點與看法，言論亦不時引起外界關注，他坦言經歷令自己成長：「以前會傾力證明自己，但過去的大半年的經歷與體驗，學懂如何更適當地表達自己。包括提名在內的各種事情，令自己有更穩定的自我認同，不再如昔日一樣激進，過往總有一種長期戰鬥着的心態，現在的性情則變得較平靜。」

游學修因為近年的經歷，讓激進火爆個性變得平靜。（陳順禎 攝）

游學修因為近年的經歷，讓激進火爆個性變得平靜。（陳順禎 攝）

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鳴謝

鍾雪瑩

Hair：Hillnex Lee

Make up：Cathy Zhang

游學修

Make up：Yvonne Yeung

Hair：Lupus Chui @O4

場地提供：The Mira Hong Kong