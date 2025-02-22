阿飛正傳｜經典6星海報原來係試鏡夜　有位更加等足一晚都冇得拍

1990年上映的《阿飛正傳》，是香港電影界的經典作，由王家衛執導，雲集六位巨星張國燦、張曼玉、劉德華、張學友、梁朝偉、劉嘉玲，當年拍攝時已是娛圈中的盛事。電影踏入35年周年，YouTube頻道《浩然正戲》找來當年的電影策劃陳善之先生，大談拍攝時很多鮮為人知的故事，包括最經典6星海報拍攝日，本身都有戲份拍攝，但在王家衛眼中，當晚就如一個試鏡，跟6位來一次真正交流，調校好跟大家的頻道。【影片連結】

作為《阿飛正傳》的策劃，陳善之在節目中一連三集細談當中的趣事。（影片截圖）

「巴巴閉閉，嘈嘈閉」

電影《阿飛正傳》的策劃陳善之，跟王家衛可謂識於微時，在TVB工作時是同事，到譚家明導演欣賞王家衛的創作，找他做《最後勝利》編劇時，陳善之亦有參與該片製作，亦是正式認識對方。陳善之︰「用番家衛說話，佢形容我係『巴巴閉閉，嘈嘈閉，惡死能登，乜嘢都要八』……哈哈」而王家衛更向陳善之透露，劉嘉玲在戲中飾演的咪咪，就是參照他的個性創作。

王家衛導演與陳善之識於微時。（網上圖片）

但正正因為這種「巴巴閉閉」特質，王家衛覺得正好找他去幫手處理拍攝時，6星的檔期等問題，故邀請他參與其中。「當年我在華星年代已認識張國榮，有跟他一齊做第二次紅館演唱會，而在電影圈工作，亦認識了張曼玉、劉嘉玲、劉德華、梁朝偉。」可見找他當上策劃去處理拍攝問題，是最好的安排。

張國榮︰「八婆，我想拍王家衛！」

而《阿飛正戲》本身的班底，只有劉德華、張學友、張曼玉，是《旺角卡門》的延續，但張國榮一個電話改變了整件事。陳善之︰「張國榮在89年正準備告別演唱會，有日佢打畀我︰『八婆，我想拍王家衛！』我話︰『你咪拍囉。』『咁你而家做緊咩？』當時我又真係幫緊王家衛籌備套戲。哥哥聽見就直接講一句︰『我要拍！』」於是當日二人立即約在文華酒店傾談，談得興起，同日晚上更約了王家衛在半島見面。「之後家衛表示會諗諗個劇本。」然後哥哥就要飛去英國準備演唱會衣服。

有指張國榮當年返加拿大休息後，回歸劇組後發福不少，於是哥哥花幾日時間回復狀態再入劇組。(《阿飛正傳》劇照)

陳善之回想拍攝時的細節，覺得當年那股氛圍好神奇，雖然《阿飛正傳》只是王家衛第二部執導作，但每位演員都已經相當支持他，甚至有些情況，來到現場冇拍過任何一個鏡頭，都可以一句怨言都冇，就例如全片第一日開工，在銅鑼灣皇后餐廳拍攝的一夜。「第一晚，每位演員都有一些獨白要講，其實亦是王家衛跟演員認真溝通的一次，讓演員知道自己的拍攝方法，亦想知演員們接收到幾多，又可以交出幾多？」聽落，就是一場大型試鏡。

當晚6星聚首，就是拍下這張經典海報。(《阿飛正傳》劇照)

劉德華一個鏡頭都冇拍

回想當晚，幾位巨星拍攝過程都有異。陳善之︰「學友第一個埋位，諗住合作過《旺角卡門》會好順利，結果拍了廿幾個take。第二個是張國榮，都十幾take。偉仔最厲害，第二take家衛已經覺得收貨，但偉仔自己想再試幾次，結果都是拍了6個take，但最終都係決定用第二個take。」而張曼玉就要食住雪糕講對白，但因為等得好耐，張都感到累，向王家衛坦言捉不到那份感覺，做不到，王家衛亦冇強求，最終未有完成。

陳善之記憶中，最陰功的是劉嘉玲與劉德華︰「只係拎住支煙望住個鏡頭講嘢，都拍咗好多個take。」而最敬業是劉德華︰「佢準時嚟到，安排最後先拍，佢一直在車上等，但因為中間花咗唔少時間，拍到天光要交場都拍唔到佢，最終等咗成晚就只影一張海報，佢都冇怨言，好有演員道德。」

梁朝偉於《阿飛正傳》上映版裡戲份極少，甚至未有與張曼玉同場，然而片段卻實地取景自九龍城寨。（《阿飛正傳》電影劇照）

據指劉德華飾演的警察，亦曾於九龍城寨內拍攝長達10日，可惜該段戲份最後被刪剪，相信電影菲林與片段亦隨之失傳。（《阿飛正傳》電影劇照）

首映後一片寧靜

《阿飛正傳》今時今日被視為神作，經典，但當年上畫時，是慘遭滑鐵盧，觀眾一心以為是另一部《旺角卡門》，殊不知是一部文藝片，「𠝹凳」之聲不絕。觀眾如是，首映當晚，眾星看到這部作品時面世時，又有甚麼反應呢？陳善之︰「好靜……大家唔知點反應，當然一定有掌聲，但都靜咗好耐先有掌聲，掌聲之後又繼續靜落去。」

當時陳善之一直跟眾演員一起，但各自都沒有出聲︰「相信在這一分鐘，大家還在消化套戲，亦諗諗下一步應該要怎樣去。」至於全片最大衝擊相信是梁朝偉，上映版只剩下最一幕才出場，作為下集的延續，那當時他的反應又是怎樣︰「梁朝偉對住我哋都係冇講過一句說話，佢真係好支持家衛。」雖然最後第二集因資金問題未有成事，但輾轉都在《花樣年華》中呈現，而梁朝偉成從而成為王家衛的愛將。