金像獎｜爾冬陞公開9歲女兒近照　嘆教女難過做導演︰冇辦法投降

《第43屆香港電影金像獎》將於今年4月27日舉行，日前金像獎主席爾冬陞，亮相副主席文雋的YouTube頻道接受訪問。除談到過往自己的經典執導作，亦談到觀眾對金像獎的一些意見，包括當日胡楓笑言自己的「序」有應得是否屬實？節目最後，爾冬陞更分享自己9歲大女兒的近照，可見二人甚有父女相。【點擊睇片】

今年是爾冬陞第十年擔任金像獎主席一職，多年來一直在尋找繼任人。（梁碧玲 攝）

爾冬陞表示難以找金像獎主席接班人，更即場游說曾任主席的文雋重出江湖。（梁碧玲 攝）

金像獎是工業獎

近日，金像獎主席爾冬陞亮相文雋的YouTube頻道接受訪問，談到今年已經是第十年擔任金像獎主席，期間主理了8屆頒獎禮，每年都總有一些聲音和意見，例如說是小圈子選舉。爾冬陞便直認不諱︰「其實係小圈子，因為現在選民超過2000人，呢個係工業獎，唔係由觀眾投選，係行家對往年嘅電影覺得好畀個鼓勵。」

爾冬陞坦言獎項是投票出來，「你好難叫做感性工業嘅人百分百理性。」（影片截圖）

的確有「序」有應得？

至於講到獎項有時偏感情，出現擔凳仔「序」有應得情況，爾冬陞對此就有所解釋︰「人選嘅嘢好難，各花入各眼，同埋你好難叫一班做感性工業嘅人百分百理性，例如內部會知道哪一部戲拍攝時刻苦啲，可能同情分會多啲。有啲拎好多個（獎），另一個好多年冇攞，畀佢啦，但可能得獎部戲未必係表現最好。」

當日胡楓拿終身成就獎時，笑言自己是「序」有應得，成為一時佳話。(影片截圖)

文雋便即時重提當年胡楓開玩笑的「序」有應得論。爾冬陞亦補充每個人想法會有不同，但大會已經將選民基數擴闊到這麼大，至少不會有漏弊及造票情況，不會因為小部分人的決定便影響到公正性。

爾冬陞又指去年，有網民留言指見到梁朝偉在銀幕彈出嚟，就知得獎無誤。「哎呀，而家網絡好易之嘛，開支燈對住個電話就係現場。」（影片截圖）

教女難過做導演

節目到最後，談到主席近年的嗜好，除了潛水，就是跟女兒Teresa享天倫樂，當文雋將話題帶到去女兒時，也笑稱爾生的笑容立即變成幸福的笑容，爾冬陞亦不忘揶揄對方一句︰「我啲經驗都差過你好多，我係新丁嚟。」

爾冬陞都直認是最難的工作︰「好難，難過做導演。」（影片截圖）

爾冬陞︰「生個仔都可以凶下佢，女冇辦法，投降！哈哈……」（影片截圖）

但講到教導女兒，爾冬陞都直認是最難的工作︰「好難，難過做導演，生個仔都可以凶下佢，女冇辦法，投降！哈哈……」而節目亦立即公開爾冬陞女兒的近照，可見相當精靈，而臉相特別對眼跟爸爸十足餅印，精緻可人。

爾冬陞嘆教女鬧唔落，只有投降。（影片截圖）

爾冬陞女兒Teresa已經9歲大，雙眼最似爸爸。（影片截圖）

2018年一月，《香港01》獨家報道爾冬陞於58歲之年，女友替他誕下女兒Teresa，自稱是高齡新手爸爸︰「我會憂慮到佢識跑時我仲跑唔跑得郁，會唔會見到佢結婚呢？」口中憂心，但行動積極，是一個轉向的機會。「她不單為我注入新動力，更予我一個人生Reboot的機會，感受很深。我現在隔日就去跑步，我都冇諗過會有咁大動力。」

【獨家】爾冬陞老來得女父愛爆燈 「總會憂慮我仲跑唔跑到？」

小寶特意將自己兒時相片（左）跟女兒（右）合拼，非常相似。（相片由爾冬陞提供）