哪吒2｜已超越《魔雪奇緣2》　榮登港澳影史動畫電影開畫票房冠軍

哪吒2香港上映｜中國賀歲檔動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）實時內地票房已衝破132億，全球票房超越《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2, 2024）《反轉腦朋友》成為全球動畫電影票房第一的電影 。香港及澳門由東方影業、寰亞洲立集團、銀都機構及英皇電影聯手發行，於昨日（22日）正式於香港及澳門戲院全線上映，首日票房高達6,572,837萬，並成為港澳影史上動畫電影開畫票房和內地電影開畫票房冠軍。

《哪吒之魔童鬧海》實時內地票房已衝破132億。（《哪吒之魔童鬧海》海報）

對於電影能獲得如此好成績，四間發行公司的老闆們亦感到非常高興，東方影業主席黃百鳴先生表示：「恭喜《哪吒之魔童鬧海》榮膺香港影史上動畫電影開畫票房冠軍！作為發行方之一，我們深感自豪！這部作品不僅展現了中國傳統文化的深厚底蘊，還以現代視角重新詮釋了經典故事。期待更多香港觀眾走進影院，親身體驗這部優秀的作品，感受其獨特的文化魅力與深厚的情感內涵！」而寰亞集團主席林建岳博士對這次四間公司聯手發行有好成績表示感到高興：「今次我哋聯同其他公司合作，引入口碑更比第一集更強勁、成績不斷刷新紀錄的《哪吒2》，希望會為香港觀眾帶來更多驚喜。」

《哪吒之魔童鬧海》香港首日開畫逾800場。（《哪吒2》劇照）

銀都機構總經理丁凱先生亦對電影有好成績表示開心：「看到今日的票房成績很開心，既給低迷的電影票房注入強心針，鼓勵了同行，也讓我們看到希望，希望越來越多優秀內地電影來港上映，展示香港作為中外文化交流中心的獨特魅力。」而英皇集團主席楊受成博士表示感到榮幸：「我覺得非常榮幸，英皇電影能夠成為《哪吒2》港澳地區的其中一位發行商，亦對電影非常有信心，票房會捷捷上升。我亦相信《哪吒2》能夠成為全球最高票房五名之內，為國爭光，身為中國人覺得很驕傲。」