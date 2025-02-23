安德魯加菲被爆戀上《搖滾詩人》女星　上月與狄美摩亞傳母子戀

現年41歲的「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）上月以頒獎嘉賓身份出席金球獎，因與應屆影后狄美摩亞舉止親密而傳出「母子戀」，不過雙方一直沒有任何回應。昨日（22日）再有外媒爆料，安德魯的新對象其實是有份演出《搖滾詩人：未知的傳奇》的34歲女星Monica Barbaro。

安德魯加菲上月以頒獎嘉賓身份出席金球獎。（Getty Images）

狄美摩亞被爆與安德魯加菲互動曖昧。（Getty Images）

據外媒《People》報道，安德魯與Monica前日被粉絲拍得結伴去欣賞男星Jonathan Bailey演出的話劇《理查二世》，報道亦引述知情人士透露兩人一直保持低調，私下相處融洽。目前雙方仍未對戀情作出回應，不過有網民發現兩人於今年1月4日曾一同亮相雜誌派對，安德魯更攬住女方的腰與影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）合照。

Monica怕死惡化《壯志凌雲：獨行俠》後人氣急升。（Getty Images）

有網民發現兩人於今年1月4日曾一同亮相雜誌派對，安德魯更攬住女方的腰與影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）合照。（Getty Images）

Monica生於美國三藩市，家族擁有意大利血統，從小到大均為一名芭蕾舞蹈員，並入讀美國名牌大學紐約大學修讀舞蹈、副修演戲，畢業後於2015年入行。早年主要在電視圈打滾，憑電視劇《Unreal》與《The Good Cop》為人所識，直到2022年獲湯告魯斯賞識拍攝《壯志凌雲》續集《壯志凌雲：獨行俠》後人氣急升，今年更憑《搖滾詩人》有份入圍角逐奧斯卡最佳女配角。