柏林影展｜范冰冰噴血造型超性感　流蘇設計若隱若現失手露乳貼

第75屆柏林影展於香港時間明日凌晨閉幕，今日（23日）舉行頒獎禮，挪威導演Dag Johan Haugerud執導的《Dreams (Sex Love)》獲得最高榮譽金熊獎，而最佳導演由霍猛奪得。另外，身為柏林評審之一的范冰冰就以超性感真空亮相頒獎。

身為柏林評審之一的范冰冰超性感亮相閉幕紅地氈，可惜失手露乳貼。（視覺中國）

范冰冰造型超性感。（視覺中國）

范冰冰一襲白色超Deep U晚裝中門大開亮相紅地氈，流蘇設計若隱若現，噴血造型超性感。今次造型相當性感，范冰冰更真空上陣，可惜失手露出乳貼，更疑似因動作而導致上圍高低，有失美感。雖然稍有失手，但有大批網民看到照片後，都大讚范冰冰美出新高度：「冰冰好美！」、「狀態神勇」、「好敢穿」、「姐重回巔峰了！」、「女王的氣場」。

范冰冰疑因動作而導致上圍高低，有失美感。（視覺中國）

有大批網民大讚范冰冰好敢穿。（視覺中國）

至於獎項方面，最佳主角獎由《If I Had Legs, I'd Kick You》澳洲女星露絲拜恩（Rose Byrne）摘下，導演李察連利加（Richard Linklater）執導的《Blue Moon》愛爾蘭男星Andrew Scott捧走最佳配角獎項。曾於2021年熊得金熊獎的羅馬尼亞導演Radu Jude，今屆憑《Kontinental '25》贏得最佳劇本。