哪吒2香港｜盤點10大電影金句　最火熱之選︰我命由我不由天

《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）成為中國影史首部破百億票房電影，更成為登上全球動畫電影票房第一。在內地自大年初一公映以來，一直氣勢如虹。直至上周六（22/2）在港澳戲院全線上映，熱潮更席捲兩地。在港更以6,018,203元，刷新香港歷年華語電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍，至今票房更破1500萬。



今集哪吒會進化成大人，這個可愛版將來冇機會睇到了。（《哪吒2》劇照）

《哪吒2》聲勢浩大，在中港票房升唔停。（《哪吒2》劇照）

電影掀起熱潮，不單帶起一輪Cosplay熱、戲中的對白更紛紛成為網上熱門用語，更因為內容帶挑戰權威，不甘受壓的意思，往往帶振奮作用，用來激勵人士氣最適合不過，現在就跟大家盤點當中最受歡迎的10句。

我命由我不由天 這句出自哪吒，至今亦是最受歡迎的一句對白。

若命運不公，就和它鬥到底 哪吒盡現不畏強權的鬥心。

哪吒與敖丙，是二位一體，合力作戰非同凡響。（《哪吒2》劇照）

若前方無路，我便踏出一條路；若天地不容，我就扭轉這乾坤 哪吒/敖丙

東海龍王在戲中頗有日漫感覺。（《哪吒2》劇照）

難道你還想改變這世界？ 東海龍王想不到條問題，會換來哪吒的一句︰我想試試

父輩的經驗是過往，未必全對。你的路還需你去闖，今後，忠於自己內心的選擇吧！ 東海龍王終明白為父應予兒子更多自抉機會，這話更意外成金句。

申公豹看似歹角，但仍有一顆性本善之心。（《哪吒2》劇照）

世間從無宿命，只有不敢掙扎的懦夫 申公豹

人心中的成見是一座大山，任你怎麼努力都休想搬動 申公豹

真正的英雄，不是沒有軟肋，而是敢直面軟肋 申公豹

太乙真人在戲中不乏搞笑場面。（《哪吒2》劇照）

能人所不能，忍人所不忍，無視世俗之偏見，突破心中之魔障 太乙真人