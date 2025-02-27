哪吒2香港｜盤點10大電影金句 最火熱之選︰我命由我不由天
撰文：許育民
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《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）成為中國影史首部破百億票房電影，更成為登上全球動畫電影票房第一。在內地自大年初一公映以來，一直氣勢如虹。直至上周六（22/2）在港澳戲院全線上映，熱潮更席捲兩地。在港更以6,018,203元，刷新香港歷年華語電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍，至今票房更破1500萬。
電影掀起熱潮，不單帶起一輪Cosplay熱、戲中的對白更紛紛成為網上熱門用語，更因為內容帶挑戰權威，不甘受壓的意思，往往帶振奮作用，用來激勵人士氣最適合不過，現在就跟大家盤點當中最受歡迎的10句。
我命由我不由天
若命運不公，就和它鬥到底
若前方無路，我便踏出一條路；若天地不容，我就扭轉這乾坤
難道你還想改變這世界？
父輩的經驗是過往，未必全對。你的路還需你去闖，今後，忠於自己內心的選擇吧！
世間從無宿命，只有不敢掙扎的懦夫
人心中的成見是一座大山，任你怎麼努力都休想搬動
真正的英雄，不是沒有軟肋，而是敢直面軟肋
能人所不能，忍人所不忍，無視世俗之偏見，突破心中之魔障
以前我一直在躲，在藏，知道無路可走，我才明白該如何面對這世界