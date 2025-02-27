吳彥祖楊千嬅相隔多年合體惹哄動　粉絲跪求拍《新紮師妹4》

於2002年上映的愛情喜劇《新紮師妹》令男女主角楊千嬅及吳彥祖爆紅，而兩人分別飾演的臥底警員「PC11661方麗娟」和黑幫龍頭養子區海文，成為不少8、90後觀眾心目中的CP。今日凌晨（27日）楊千嬅在IG分享了與吳彥祖的合照，相隔多年再合體勾起回憶殺。

於2002年上映的愛情喜劇《新紮師妹》令男女主角楊千嬅及吳彥祖爆紅。（電影海報）

方麗娟和區海文是不少8、90後觀眾心目中的CP。（電影畫面）

楊千嬅在IG分享與吳彥祖的合照，而吳彥祖手上更拿著《新紮師妹》中的分手禮物公仔，而千嬅亦感性地寫到：「阿文 好耐冇見 今日夢幻般再相遇 相隔20多年 感覺依舊 顏值依舊 最開心的是 看到你與家人過得幸福快樂 這次匆匆相遇 還有說不盡的話題 期待下次再見💜💜💜 @thatdanielwu #你們也期待嗎 #20年前在上海拍新紮師妹2的情景恍如昨天 #新紮師妹 #reunion #PC11661」。

兩人相隔多年再度同框，隨即勾起網民的集體回憶。（IG圖片）

而吳彥祖同樣在IG分享合照，並透露兩人原來是為了運動服裝品牌進行拍攝，並指時光飛逝，25年過去了，大家轉眼間都成為了父母。有大批網民看到照片後，都忍不住表示勾起了集體回憶：「回憶殺！」、「無敵CP」、「是我的青春」、「我童年最愛的CP」、「這個掟煲禮物居然仲喺度！」、「求兩人再拍《新紮師妹4》」。