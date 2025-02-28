莎莉｜台版《我談的那場談愛》　「雞農婦」劉品言覓得真法國型男

香港的《我談的那場戀愛》，由吳君如跟MC張天賦，譜出一段超越網騙的戀愛。同一題材，台灣去年都有一部由劉品言、林柏宏主演的《莎莉》，講述在台中當雞農的劉品言，於交友App認識了一位法國型男，談得火熱下更決定一齊買樓結婚。當身邊人人都斷定這是場網騙後，劉品言一意孤行堅信自己的感覺，就算對方突然失去聯絡，都要親自去法國走一趟認證我談的那場戀愛。（2月28日上映）

劉品言在戲中是飾演養雞農婦，全程幾乎全素顏演出。（《莎莉》劇照）

女主角劉品言是個內心渴望愛情，卻又怯於表達的純樸農婦。（《莎莉》劇照）

養雞農婦惠君（劉品言 飾）與弟弟偉宏（林柏宏 飾）一同管理雞舍，某日姪女心茹擅自在惠君的手機安裝交友軟體，並幫惠君取了個洋名莎莉（Salli）。不黯英文的惠君，偶然在交友軟體上認識了一名法國人「馬丁」，兩人在雲端上談起一場異國戀曲。而這場異國戀曲在村子裡引起熱議，所有人都說馬丁只是個騙子，但惠君相信她與馬丁的愛情真心。直到某日，馬丁卻突然消失無蹤！為了證明馬丁真的存在，惠君決定出發去巴黎，尋持馬丁。

劇組從台灣飛到法國去實景拍攝，劉品言流利的法文在法國當地拍攝相當夠力。（《莎莉》劇照）

劉品言與外國演員拍攝夜晚約會戲氛圍感十足。（《莎莉》劇照）

導演練建宏講到創作理念，是相信女主角的半個人生裡，總是活在別人的期待下，在台灣社會中的女性角色中是很普遍。於是以一場突如其來的「網路異國戀曲」，讓她察覺自己心中最深層的慾望，因此展開了一場在現實及虛擬中自我探索的旅程。電影《莎莉》想要傳達的是︰「每個人都渴望愛人，也渴望被愛，但不要在尋找愛的過程中迷失了，忘了最重要的是，你必須先愛你自己。」