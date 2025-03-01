鍾雪瑩專訪｜封金馬影后被觀眾挑機　15歲參加星光大道︰為見陳蕾

電影《看我今天怎麼說》上周正式上映，票房直逼500萬。去年舉行的優先場都反應熱烈口碑載道，當中最吸引人入場的動力，當然是想看看鍾雪瑩的演技，心底就是一句︰「睇下佢憑咩拎金馬影后？」想不到去到謝票場，都有觀眾好似玩真心話大冒險般，將這句話說出口，而鍾雪瑩聽後都覺得是好事︰「這個獎，如果可能喚起你好奇心入場，都是好事。」



鳴謝︰

髮型︰Hillnex Lee

化妝︰Vanessa Wong

場地︰The Mira Hong Kong

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》，奪得金馬獎最佳女主角。（葉志明 攝）

既然來到，便接實它

回想那位觀眾的提問，鍾雪瑩都覺得是一次微妙的經歷。「他一句我進來是因為你拿了獎，想看看你發生了甚麼事？」結果真的有事發生，就是令這位觀眾心服口服，並開始想觀察下身邊的聾人，一群日常甚少關注的人。「這個獎，如果可能喚起你好奇心入場去理解你身邊，從來沒有打算理解的人和事，都好啊！」

鍾雪瑩在台上的冷靜表現，令不少人感難以置信。（金馬獎影片截圖）

提到獎項，最多人驚訝是何解人生第一次拎影后獎座，都可以比梁朝偉拎第六座影帝時冷靜？鍾雪瑩明白很多時，你愈去想就愈不來，所以寧願以平靜的心情去面對︰「我覺得既然它來到，就接實它，我覺得是非常幸運，很感謝。」

鍾雪瑩小時候受家人薰陶，看不少電影，繼而對這媒介引發興趣，15歲那年參加《亞洲星光大道》，直接聯想都是為入行鋪路，爭取一個入口。但原來統統不是，她為的是想見一個人。「我想見陳蕾和一班參賽者，小時候很喜歡看那個節目，因為公開招募他們都會在那裡，所以便去，不理會否入圍，入到便試一試。但我知自己一直都表現好差，所以完了就沒再玩。」事有湊巧，電影的主題曲正正找來陳蕾主唱，而填詞的正是鍾雪瑩自己。

鍾雪瑩將繼續以《看得今天怎麼說》，競逐金像獎最佳女主角。（葉志明 攝）

不要輕易對小朋友作出批評

星光大道一役後，已下定決心「封咪」，但想不到參賽這件事，已在學校掀起話題︰「記得有被一些中學同學和老師指點和批評。首先我強調自己不是記仇，我只是記住當時那份感覺，一個未成年的小朋友，她無緣無故參加一個活動，回到學校會被老師取笑，確是一個不好的個人成長經歷，我不想其他同學會有同樣經歷。」

15歲的鍾雪瑩，充滿一份稚氣，妝扮更比現時重手。（《亞洲星光大道》影片截圖）

鍾雪瑩愛看《亞洲星光大道》，得知公開招募陳蕾會出現，沒多想便去。（《亞洲星光大道》影片截圖）

鍾雪瑩更從而提醒自己，不要做會對小朋友胡亂作批評的成年人。「不要那麼容易對小朋友的行為舉止作出任何評價，無論你以為自己的言辭有多精準，因為你不知道那一天，那位小朋友經歷了甚麼，她本想就跟這課外活動告別，暫時脫離一下。」說是成長中的傷口，鍾雪瑩覺得嚴重了，她只形容這是會令到小朋友的童年有所改變的言辭。

奪得金馬影后後，坊間都起勢搜尋鍾雪瑩的舊片段，當然亞洲星光大道的影片又再次登上熱門。這個曾被鍾雪瑩視為黑歷史的畫面，今天是零傷害。當天不想被提起，因為自己都知做得不夠好。「我知道自己差了，老師和同學不用再告訴我好差，我知道了，又怎麼樣，小時候不懂得應對，或多或少覺得這是不公平的對待。」

一句「試鏡是免費的」，鍾雪瑩把握不少個學習機會。（葉志明 攝）

失而復得《黃昏》

有了方向，縱途中有分岔路，目標仍是一致。正如大學時想修讀電影，但考不到，最終主修財經新聞專業。「但電影系的同學會在畢業作品上招攬你，去做製作團隊，幫他們做幕後做幕前，久而久之當他們投身這行業後，找人試鏡都會有自己份。」

劇本原要找一個15、16歲的少女，想不到鍾雪瑩可以「超齡」奪得角色。（《殺出個黃昏》劇照）

鍾雪瑩都有拍過不少MV，包括在陳奕迅《致明日的舞》中剃頭，演出令人難忘。（《致明日的舞》MV截圖）

於是有段時間會做起特約，更獲機會演到關鍵的作品《殺出個黃昏》。「試鏡是免費的，我喜歡這個媒介，試鏡就是免費可以觀察到這個媒介的機會，所以我都很熱衷去試鏡。難忘經歷是試鏡《殺出過黃昏》時，劇本說明是要找一個14、15歲的女孩，於是我找了衣櫃裏面有七、八年沒穿過，從旺中買的衣服，著去試鏡。」滿有準備，似會有迴響，但起初是等了數個月都冇回音，到認定自己再次失敗後，輾轉這個機會又回到自己身上。「我覺得做所有東西都會有得著，有很多人是你平時不會接觸到，試鏡就讓我有這個機會碰上。」