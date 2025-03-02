《風林火山》三月率先放映需憑柬入場？　古天樂電影院播足兩小時

電影《風林火山》上畫終於有得睇？《風林火山》由麥浚龍執導，金城武、古天樂、任賢齊、梁家輝、劉青雲和高圓圓主演。雖然電影於2017年已拍攝完畢，但據傳因為疫情和發行檔期，後期剪接及補拍等等的原因而令上映期一再延後。根據去年10月的報道，發行工作室發行商表示「電影最快要到2025年才上畫」。等足7年「唔爭在」，正當一眾影迷打算將《風林火山》有生之年必睇之作時，今日threads上又傳出上映的消息。



《風林火山》演員陣容粒粒都是巨星，當中包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲及高圓圓。

姜珮瑶去年同樣以拍電影為主，除《風林火山》外，仲有同彭于晏嘅《熱帶往事》以及《使徙行者2》（視覺中國）

《風林火山》集合一眾男神，不少得青雲（《風林火山》劇照）

threads上一位用戶「emem_cym」於日前貼出《風林火山》上畫的相關資訊，更有紅色的英文版電影海報。當中更清楚列明了「風林火山 宣傳影片」在3月17日 下午5時至7時，於香港藝術中心 古天樂電影院播出。

《風林火山》電影劇照。（網上圖片）

《風林火山》英文版海報。（網上圖片）

有網民在threads上透露《風林火山》上映資料。（截圖 / threads@emem_cym）

根據既有資料，剪接師黃海曾提到《風林火山》正片有2小時、3小時同6小時的版本，但6小時版本不會送審。觀眾應無途徑觀賞，而長達四小時的劇情差異中，黃海則表示短版直接刪減個別人物角色與相關橋段。相信此次放映為《風林火山》的兩小時，此次放映為「憑柬入場」，即公眾並未可以買飛入場睇。

有網民在threads上透露《風林火山》上映資料。（截圖 / threads@emem_cym）

值得一提的是，主要演員名單中只出現金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲和高圓圓，而獨缺了任賢齊。有網民於帖文留言，表示擔心任賢齊的戲份會被cut走，也有網民發現亮點：「2粒鐘預告？」亦有網民表示：「直到坐在戲院睇到《風林火山》之前，我都唔會信呢套戲上畫放映嘅任何一句說話。」暫時除了這一帖文外，於香港藝術中心未見有《風林火山》上畫的相關資訊。

這部警匪動作片集合超強卡士，劇組更為此搭建了面積達6萬平方呎，1:1的比例銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）

據聞此次《風林火山》上映活動已籌備了一段時間，除了不公開發售，需憑柬入場之外，場內播出的亦只是《風林火山》的宣傳影片，即預告而不是正片。有人會質疑，2小時影片豈不是長片？其實以往有不少電影放映活動，也是採用不斷重覆播出宣傳影片的形式......

不過有總好過冇，對吧？說不定播完宣傳影片，今年內就有得睇呢？

《風林火山》電影劇照。（網上圖片）

今年中預計上映的《風林火山》，終於又能見到男神一面（《風林火山》劇照）

風林火山｜原定年底上畫要再延期 發行商︰盼於2025年問世

原來銅鑼落雪，源於故事隨著蝴蝶效應展開，由其中一個角色的抉擇引發一連串後果。（《風林火山》劇照）