流氓醫生重映｜32歲梁朝偉顏值巔峰　戲中粒粒皆星一代女神飾妓女

1995年上映的《流氓醫生》由梁朝偉、劉青雲、杜德偉主演，今年踏入第30個年頭，嘉乎院線來個獨家重映。而細看電影的演員名單，更是粒粒皆星，仲有許志安、鍾麗緹、徐濠縈、童愛玲、羅家英、陳小春、王喜、吳啟華、林曉峰、梁詠琪、黃偉文Wyman等，整套電影星光熠熠，可一不可再。



《流氓醫生》星光熠熠，當年更在銅鑼灣街頭拍下海報，特別要留意螢光幕上仲有劉青雲。（電影海報）

梁朝偉留鬚的不羈樣子，的確殺死女！（影片擷圖）

《流氓醫生》將於今年3月在戲院重映，而今年更是該戲上映30週年，其中梁朝偉飾演的劉文醫生表面上吊兒郎當，但實則是個非常細心且擁有很高醫術的醫生，總是將同期醫學院同學左自傑（杜德偉 飾）比下去，令左自傑妒忌得來又要向高手請教，當中梁朝偉跟劉青雲的戲份同樣搞笑。

劉青雲為了童愛玲跟梁朝偉大打出手。（影片擷圖）

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一代女神童愛玲做妓女的角色，劉青雲對她如痴如醉，但最後跟他坦言自己有病早將子宮切除，希望他別再花時間在自己身上。（影片擷圖）

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童愛玲1993年出演電影《火蝴蝶》而加入娛樂圈，後來在1994年跟黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，因而受到關注，然後就跟梁朝偉、劉青雲合作《流氓醫生》、在《旺角的天空》做任達華的女朋友，前後更有跟吳鎮宇、陶大宇、馮德倫、任賢齊、林家棟、方中信等人合作過，收割不少男神級人馬。

童愛玲當年因跟黎明合拍廣告而彈出。（網上圖片）

直到2002年6月，童愛玲跟初戀男友王敦民訂婚，翌年在美國註冊結婚，2004年誕下兒子王子毅（Kyle），之後她為了兒子減少了工作量，將重心都放在家庭和兒子身上，偶爾拍戲只是為了過過戲癮。直到因為兒子突然生了一場大病，令童愛玲決定正式息影，2014年淡出娛樂圈，去到外國陪兒子讀書，她曾表示不會因此而感到遺憾，反而覺得人生去到一個新階段。

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