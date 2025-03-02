寶物島｜朴炯植首度挑戰黑化角色　與洪華蓮激吻連場火辣共浴

Disney+全新原創權鬥復仇韓劇《寶物島》日前剛播出首兩集收視即報捷，第二集收視達8.1%，兩集登上同時段收視冠軍！男神朴炯植一身筆挺西裝型格登場，首度挑戰黑化角色的他打破以往陽光深情的角色人設，令人眼前一亮！劇中朴炯植更與女友呂誾男（洪華蓮 飾）上演同居甜蜜生活，不但有連場激烈吻戲，更有火辣共浴場面，掀起話題。

朴炯植一身筆挺西裝斯斯文文，但其實是首度挑戰黑化角色。（《寶物島》劇照）

朴炯植於劇中飾演大山集團會長秘書，一出場已經為觀眾帶來一幕權力背後的算計，朴炯植於聽證會前要脅議員，逼使其在聽證會上為集團社長解困，成功在各方強詞打壓之下扭轉局面。朴炯植冰冷的坐在席間卻散發出震懾一切的霸氣，為劇集揭開序幕，也成功締造了他演戲路上的新路向，令觀眾及粉絲看到他新一面。

劇中朴炯植更與女友呂誾男（洪華蓮 飾）上演同居甜蜜生活，不但有連場激烈吻戲。（《寶物島》劇照）

更有火辣共浴場面，掀起話題。（《寶物島》劇照）

朴炯植與洪華蓮組CP意外登對！兩人於公司相遇相戀後愛得火熱，一見面即難掩熱情，於公司後樓梯激吻、由家門口深情熱吻到床上，咀足兩集！於床上激吻一幕，朴炯植更赤裸上身大show肌肉，鋼條身形一覽無遺。兩人更上演火辣共浴一幕，於浴中相擁深情表白，呈現情侶間相處最夢幻一面，粉紅泡泡逼爆螢幕！

朴炯植打破以往陽光深情的角色人設，演出令人眼前一亮。（《寶物島》劇照）

劇中兩人親密無間，朴炯植更視對方為結婚對象，但第二日卻親眼看著女友出嫁，才得知她原來是集團千金，二人一同築起的美夢瞬間破碎。朴炯植因而徹底明白在權力遊戲中感情只是利益交易，到底他會因為情感背叛而再度黑化嗎？他又會出甚麼招數以對抗甚至贏得集團？一場將政治、金錢及感情都捲入其中的權力大戰正開始醞釀，等待時機一觸即發！