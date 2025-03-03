奧斯卡｜狄美摩亞經歷四段婚姻　前夫布斯韋利士患失智症仍不離棄

現年62歲的狄美摩亞（Demi Moore），憑電影《完美物質》（The Substance）橫掃多個影后獎座，包括金球獎，可惜來到奧斯卡便行人止步，輸給《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜（Mikey Madison），飲恨未能圓夢。



狄美摩亞入行超過40年，雖然她行事發風大膽，亦經過三段婚姻，但對前夫布斯韋利士（Bruce Willis）仍不離不棄。最近又被傳與比自己細21歲的「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）有戀情，情愛路上可謂多姿多采。



狄美摩亞憑《完美物質》，橫掃多個最佳女主角。（《完美物質》劇照）

圖為電影《完美物質》內的狄美摩亞（劇照）

狄美摩亞曾經歷四段婚姻，18歲時嫁給大自己12歲的音樂家弗雷迪摩爾（Freddy Moore），4年後因自己不忠而離婚，但隨後仍保留丈夫的姓氏至今。離婚一年後，便與男演員Emilio Estevez結婚，但兩年後無聲無息下離婚，原因並沒有向外公告。

布斯韋利士與前妻狄美摩亞（右）及三女Tallulah Willis。（Demi Moore IG圖片）

到25歲時，狄美摩亞展開第三段婚姻，跟當紅的動作影星布斯韋利士（Bruce Willis）相戀4個月便閃婚，並育有3名女兒。本以為會終愛到老，可惜13年後亦告離婚收場。至於第四任老公則是小她15歲的男演員Ashton Kutcher，甚至曾懷有身孕，但不幸流產。事後更因男方出軌，8年後宣告婚姻破裂。

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跟布斯韋利士再見亦是朋友

四段婚姻中，最廣為人知是跟布斯韋利士的關係，由於二人都是當紅影星，被傳媒高度關注，不過正因為當紅，有指布斯韋利士介意太太看重自己的演藝事業，對家庭投放的時間太少，最終在2000年宣佈離婚。不過二人仍保持朋友關係，亦有專心照顧三位女兒們。2022年，布斯韋利士由女兒代為公告，證實自己患上「失語症」，隔年再發現患上「失智症」，正式告別影壇。但從布斯韋利士IG公開的相片可見，兩年來狄美摩亞仍不時有跟前夫見面，亦有參與家庭聚會，關係不錯。

布斯韋利士IG仍不時公開一些家庭聚會照。（brucewillisbw＠IG）

狄美摩亞亦有探望前夫布斯韋利士。（brucewillisbw＠IG）

狄美摩亞在金球獎與安德魯加菲同台。（Getty Images）

反觀狄美摩亞的戀情依然精彩，最新傳出愛火花的，是年紀比自己細21歲，第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）。據外媒報道，狄美摩亞在金球獎與安德魯加菲同台，男方並負責頒發最佳女主角獎，兩人在頒獎典上互動曖昧，被拍得攬腰及「咬耳仔」，引發網民熱烈討論。而專門爆八卦新聞的匿名IG帳號「Deuxmoi 」，就大爆安德魯加菲幕前正在狄美摩亞家中共度時光，傳出兩人同居的消息。

狄美摩亞被爆與安德魯加菲互動曖昧。（Getty Images）