奧斯卡2025｜「寒冬戰士」演特朗普惹本尊不滿　香港優先場突取消

由Marvel漫威角色「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演，講述美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）年輕時在商界的成名之路的電影《飛黃騰達》（The Apprentice），入圍最佳男主角，可惜最終不敵大熱《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪（Adrien Brody），飲恨奧斯卡。



其實電影2024年美國上映時已惹起不少爭議，包括特朗普本人批評部分情節扭曲，甚至罵為垃圾，而當時特朗普雖然未上任，但在美國本土亦只能作有限度上演，香港原定的優先場，更因電檢問題臨時抽起。



施巴斯坦史丹憑講述美國總統特朗普（Donald Trump）年輕時在商界的成名之路的電影《飛黃騰達》（The Apprentice），入圍最佳男主角。(《飛黃騰達》劇照)

五位影帝候選人，在台下來張大合照。（視覺中國）

《飛黃騰達》故事講述上世紀70到80年代，年輕的特朗普在紐約市接受律師科恩（Roy Cohn）指導，透過欺騙、恐嚇和操控傳媒，獲取財富跟權力，成為房地產大亨的故事。科恩教會了特朗普在面對競爭對手和官司時「永不認錯」和「主動進攻」的長勝法則。在片中能看到特朗普吸食毒品、進行抽脂手術、強姦第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）等等卑鄙行徑。

年輕的特朗普在紐約市接受律師科恩（Roy Cohn）指導，透過欺騙、恐嚇和操控傳媒，獲取財富跟權力，成為房地產大亨。(《飛黃騰達》劇照)

由於當時電影正值美國大選前夕上畫，從而引起不少爭議。特朗普律師團發律師信，揚言會興訴訟，更形容本片是 「一堆垃圾」，又指荷里活影人有意藉電影干預美國總統選舉。不過本片於去年5月康城影展首映期間，評價不錯。

不過更尷尬是，富豪斯奈德（Dan Snyder）向來是特朗普的好友兼支持者，曾於2016年總統就職委員會和勝利基金捐贈110萬美元（約855萬港元），到2020年競選活動再捐贈10萬美元（約78萬港元）。而該電影，斯奈德正正是有份投資，事源當他得知電影《飛黃騰達》將開拍，深信會是部表揚該前總統的作品，於是透過女婿Mark Rapaport的電影製作公司 Kinematics 為《飛黃騰達》投資，結果成品出來令老人家非常尷尬。

特朗普律師團發律師信，揚言興訟，更形容本片是 「一堆垃圾」，又指荷里活影人有意藉電影干預美國總統選舉。（Reuters）

片中能看到特朗普吸食毒品、進行抽脂手術，甚至強姦第一任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。(《飛黃騰達》劇照)

電影原定於去年10月，在高先電影院舉辦傳媒優先場，但臨時亦以「電檢問題」取消放映。(《飛黃騰達》劇照)

事後Kinematics老闆Mark Rapaport跟總裁Emanuel Nuñez出面，要求導演修改內容﹐未幾Kinematics更循法律程序，要求禁止本片發行。有指Kinematics最終決定出售本片的股份，並由電影的製片人買下，輾轉才可在獨立發行商安排下，作有限度上映。而電影在港也有過小風波，原定於去年10月舉辦傳媒優先場，但突然以「電檢問題」取消放映，最終在11月都能順利上映。