奧斯卡2025｜艾哲倫保迪22年後再奪影帝　曾因《鋼琴戰曲》患PTSD

年度國際影壇盛事《第97屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間今日（3日））早上在美國洛杉磯杜比劇院舉行。上屆影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）驚喜現身頒發「最佳男主角」獎項，最終艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》以大熱姿態，撼贏添麥菲查洛美、賴夫費恩斯等好戲之人，第二度成為奧斯卡影帝。

上屆影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）驚喜現身頒發「最佳男主角」獎項。（奧斯卡直播截圖）

艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》以大熱姿態，撼贏添麥菲查洛美、賴夫費恩斯等好戲之人，第二度成為奧斯卡影帝。（奧斯卡直播截圖）

艾哲倫保迪（Adrien Brody）憑《粗獷派建築師》以大熱姿態，撼贏添麥菲查洛美、賴夫費恩斯等好戲之人，第二度成為奧斯卡影帝。（奧斯卡直播截圖）

艾哲倫保迪相隔22年再奪的奧斯卡最佳男主角，在台上顯得格外激動。他在台上與施利安梅菲擁抱，接過獎項後表示擔任演員看似很華麗，但其實非常脆弱，又表示今次贏得獎項是給予自己從頭開始的機會，並指有機會有幸在往後20年證明自己是值得這個獎項，更感謝一同提名影帝的出色演技。

艾哲倫保迪於2003年29歲時，以《鋼琴戰曲》（The Pianist） 成為影史上「最年輕奧斯卡影帝」，紀錄一直保持至今。當年艾哲倫保迪曾透露當年為了飾演波蘭猶太裔鋼琴家Władysław Szpilman，而將所有家當放進倉庫，搬出公寓，賣掉車子，停掉手機，做了很多瘋狂事，來營造一種沒有家可回的感受，更極端減磅，讓自己完全專注在角色中。不過艾哲倫保迪太過投入因而患上PTSD（創傷後壓力症候群），花了差不多一年時間才從角色裡走出來。