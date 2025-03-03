奧斯卡｜《阿諾拉》奪五獎成大贏家　谷德昭質疑︰真係唔識欣賞

年度國際影壇盛事《第97屆奧斯卡頒獎典禮》終圓滿落幕，電影《阿諾拉》（Anora）一舉奪得五項大獎，包括最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接以及最佳女主角，成為是屆奧斯卡最大贏家，但賽果似乎不大符合大眾預期。其中導演谷德昭就在頒獎禮數小時後發文坦言︰「真係唔識欣賞﹗」



「最佳電影」獎由《阿諾拉》奪得，成為今屆最大贏家。（直播截圖）

「最佳導演」獎由《阿諾拉》導演辛貝克（Sean Baker）奪得。（直播截圖）

最後再勇奪「最佳電影」，令《阿諾拉》成為今屆最大贏家。（直播截圖）

電影《阿諾拉》一舉奪得包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳剪輯五項大獎，年僅25歲的女星米姬麥迪遜（Mikey Madison）憑藉電影《阿諾拉》（Anora），擊敗大熱門狄美摩亞爆冷首度獲提名即封后。

《阿諾拉》女主角麥琪麥迪遜首度封后。（直播截圖）

谷德昭在頒獎禮數小時後發文坦言：「真係唔識欣賞﹗唔明點解周圍拍爛手掌，仲攞埋奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳原著劇本、最佳女主角，搔晒頭。最佳電影喎﹗套戲有咩大或小道理想講呢？我真係睇唔到。唯一諗到嘅得獎原因係套戲拍咗幾嚿水美金，好抵拍，又係好獨立吓嘅獨立電影，大概係荷里活資方的一聲悶哼，向收緊幾億幾千萬酬金的大支嘢台前幕後嘅一份致意。你哋班大卡士可以喫蕉了。」

谷德昭在頒獎禮數小時後發文，對《阿諾拉》成為奧斯卡大贏家滿頭問號。（谷德昭FACEBOOK）

該帖文亦引起網民和議，有網民留言︰「我都想知，仲以為你會有答案！」、「《Petty Woman》現實版，但真係唔識欣賞」、「故事老套到震」，更有網民指谷導執導的舊作《求戀期》好啲！