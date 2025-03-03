奧斯卡2025｜Kanye West舊愛全裸上陣 新貓女露股有人只貼乳貼？
撰文：關穎賢
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《第96屆奧斯卡金像獎》頒獎典禮圓滿落幕，在典禮結束後的Vanity Fair派對亦是每年的焦點。一眾女星都以盛裝打扮亮相，精彩程度不輸奧斯卡紅地氈，而今年有不少女星都以超性感造型現身，當中以Kanye West前度Julia Fox、Megan Thee Stallion、新貓女Zoë Kravitz最性感。
Kanye West前度Julia Fox一向衣著大膽，今次更全裸上陣，僅以透視裝及假長髮遮掩下體。饒舌歌手Megan Thee Stallion就半裸上身，只以綠色乳貼遮掩兩點，非常性感，而穿上黑色高貴晚裝Zoë Kravitz正面雖然密實，但背後臀部位置卻透視，幾乎將整個臀部外露。
身材一向火辣的Kendall以黑色透視長裙現身，貼身又透薄的材質將Kendall的沙漏身型表露無遺，透視設計若隱若現，獲網民大讚辣出新高度。首次出席奧斯卡及派對的Lisa同樣以黑色喱士皮革晚裝亮相，性格又性感。而Justin Bieber的名媛老婆Hailey則以保守的黑色露肩晚裝現身，產後極速修身。