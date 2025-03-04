劉青雲首隻名錶為郭藹明所贈生日禮物　「係至愛、一路都好珍藏」

影帝劉青雲、樂壇天后莫文蔚與韓國女歌手CL（李彩麟）今日（4日）出席鐘錶品牌活動，為品牌於香港開設「愛彼香港AP House」揭幕。劉青雲於活動上接受一眾傳媒訪問，表示自己稱不上名錶收藏家，但多年來亦因為配搭不同場合服飾造型而擁有一定數量。

劉青雲今日出席名錶品牌活動！（梁碧玲 攝）

劉青雲與莫文蔚一同出席名錶品牌活動！（梁碧玲 攝）

劉青雲受訪時透露，多年來珍藏郭藹明送贈的一隻珍貴手錶：「我第一隻收藏嘅腕錶就係我太太送畀我嘅！係生日送嘅！係至愛、一路都好珍藏，有個年代大家都鍾意送錶，我都送過手錶畀太太。手錶好永恆，十年二十年可以行得長命過你！」笑言是多年前的生日禮物，至今仍會不時配戴。

劉青雲受訪時透露首隻收藏名錶由太太郭藹明所贈的生日禮物。（梁碧玲 攝）

劉青雲亦笑言與郭藹明成婚多年，不論情侶錶或其他相襯的造型：「情侶裝都有，你唔知佢會著咩衫㗎嘛，冇理由見到佢（著一樣款色的衣服）就走返去換過件衫嘛！梗係話『真係啱喇！』經常撞衫、成日都同色嘅。」劉青雲早前憑《爸爸》提名金像獎「最佳男主角」獎，表示未為典禮紅地氈準備戰衣，但未知郭藹明會否一同出席：「佢就算唔陪我去，都會一齊幫手準備，每年都會幫手。」劉青雲笑言自己沒有金像獎幸運手錶，典禮上亦難以展示手腕名錶：「無理由舉住隻手咁樣嘛！（上台得獎時會看到）都得喎！」

劉青雲透露自己未有一隻金像獎幸運手錶。（梁碧玲 攝）

劉青雲與許冠文、游學修等資歷深淺演員一同入圍，表示一直視一同提名的演員水平一致，猶其欣賞憑《破．地獄》入圍的許冠文：「許冠文先生係我好尊重嘅電影工作者，係一位喜劇泰斗！佢依家可以拍一部咁好睇、咁賣座嘅電影，係好難得同出色嘅成就！至於係咪最強對手，我好難同佢比較，佢喺電影界嘅地位係大大大前輩，我係後後後後後輩！」

劉青雲直言視許冠文為大前輩，自己難以與對方攀比。（《破．地獄》電影劇照）

至於多年老友黃子華未能一同入圍，劉青雲直言可惜：「我都戥佢覺得可惜！佢都得唔錯，有時大家選擇上好難講，佢絕對有機會再提名攞獎。佢前無古人後無來者嘅票房，我咁多年嚟拍嘅戲加埋都冇！」亦透露暫時未洽談合作機會。