59歲女星半紅不黑竟是荷里活最有錢 身家600億勁過Taylor Swift

荷里活巨星雲集，許多明星擁有全球知名度，更因而帶來驚人收入，外界都以為名氣與財富成正比，有很多明星拍攝過令人深刻的作品，卻難以因而賺取金錢，不過都有不少明星反而靠其他收入來累計財富。59歲美國女星Jami Gertz曾投身影視圈但未能獲得成就，但財產竟然高達80億美元（約622億港元），輕鬆打敗身價最高的湯告魯斯（Tom Cruise）及帶動全球經濟的樂壇天后Taylor Swift。

外媒估計，湯告魯斯的身家至少有6億美元。（Getty Images）

Taylor Swift的巡迴演唱會帶動世界各地經濟，而外媒估計她的身家約16億美元。（Getty Images）

Jami Gertz曾參演過多部作品，包括《粗野少年族》（The Lost Boys）、《Less Than Zero》等。雖然她並沒有大紅大紫，而且在荷里活知名度都不算高，更試過因1996年電影《龍捲風》（Twister）獲得金草莓獎最差女配角提名，但她的財富卻並非來自於演藝圈，而是擁有一個好丈夫Antony Ressler。

Jami Gertz曾參演過多部作品，包括《粗野少年族》（The Lost Boys）、《Less Than Zero》等，不過始終半紅不黑。（IMDb）

Jami身家約30億美元。（Getty Images）

Jami曾透露當初認識老公時，對方財產並沒有現時那麼多，反而是兩人結婚後才一起發達。（Getty Images）

兩人結婚後，老公Antony創立了資產管理公司，投資獨具慧眼，兩人已累積巨額財富，更共同擁有NBA亞特蘭大老鷹隊，同時持有美國職棒密爾瓦基釀酒人隊的股份。另外，Jami曾透露當初認識老公時，對方財產並沒有現時那麼多，反而是兩人結婚後才一起發達，更澄清自己是因為愛上對方才結婚。