功夫｜82歲超強綠葉激罕曝光 黃飛鴻第三代傳人為周星馳自毀形象

在周星馳電影中，出現過多位經典綠葉，當中有一位武術感受曾參演過多部周星馳電影，包括《龍的傳人》、《西遊降魔篇》及《美人魚》，而在《功夫》的演出最為人熟悉，就是在片中飾演洪家鐵線拳傳人的裁縫趙志凌。日前82歲的趙志凌更罕有曝光，面色紅潤，狀態極佳。

趙志凌在《功夫》中飾演娘娘腔裁縫師傅「勝哥」。（電影劇照）

曾參與《陀槍師姐》、1998年版《鹿鼎記》及《洗冤錄》等劇集的香港武術導演楊健武，昨日（4日）在小紅書分享了與趙志凌在酒家飯敘的合照及短片，身穿長衫的趙志凌氣息極佳，一頭濃密的黑髮與當年拍攝《功夫》時，樣貌分別不大。楊健武發文寫道：「誰能看出洪拳尊師80多歲啦！今日拜訪趙志凌老師，80多歲了，身體依舊很棒，看過他功夫電影的你們都幾歲啦？ #功夫 #經典港片 #趙志凌 #香港電影 #周星馳御用配角」。

香港武術導演楊健武與趙志凌在酒家飯敘。（小紅書）

年屆82歲的趙志凌在《功夫》中飾演穿紅內褲的娘娘腔裁縫師傅「勝哥」，但在大戰斧頭幫時形象反差感超強，讓觀眾留下深刻印象。而現實中，趙志凌原來亦是一名武術大師，更是洪拳黃飛鴻第三代傳人，父親趙教是「豬肉榮」林世榮的嫡傳弟子。趙志凌和李小龍同列世界武術名人堂，早年創立「國際洪拳趙志凌健身會」，門生遍布全球，超過20萬人，多年來向各地弘揚洪拳歷史文化，更榮獲美國洛杉磯博物館頒發的文化貢獻獎。

趙志凌是洪拳黃飛鴻第三代傳人，父親趙教是「豬肉榮」林世榮的嫡傳弟子。（電影畫面）

趙志凌和李小龍同列世界武術名人堂。（電影畫面）

由於父親當年開跌打館，有不少電影人來求診，趙志凌獲電影公司看中，70年代開始加入電影圈，曾參演《龍拳精武指》、《肥龍過江》、《龍的心》及《為你鍾情》等電影，亦參演過美國小製作如《九龍福星》及《唐人街製造》。其後在千禧年復出，甘願在周星馳的電影演小角色，他曾透露甘願「自毀形象」原因是認為周星馳真心喜愛功夫。另外，趙志凌近年仍有拍攝不少內地電影，曾與梁小龍、元秋、梁家仁等舊拍檔合作。