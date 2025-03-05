與張東健齊獲卓越亞洲電影人大獎　湯唯︰香港一直是我的福地

第18屆亞洲電影大獎宣布，本屆「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的影壇巨星，分別是（按英文姓氏排列）韓國「不老男神」、實力派演員張東健（장동건）和橫跨中韓、享譽國際的氣質女神湯唯。他們多年來以精湛演技和百變角色贏得無數讚譽，締造多部經典作品，為亞洲電影發展留下深遠影響。兩位將於3月16日親臨香港西九文化區戲曲中心，出席頒獎典禮接受榮譽，與影迷及業界人士共同分享得獎喜悅。



有「不老男神」之稱的韓國實力派演員張東健，獲本屆「卓越亞洲電影人大獎」。（大會提供）

張東健表示：「能夠獲得這個獎，我感到非常榮幸，也很感謝亞洲電影大獎的肯定。三十多年的演員生涯能有這樣的認可，對我來說意義重大，讓我更有動力繼續前行。期待來到香港，和大家一起分享這份喜悅。」湯唯則分享：「非常感謝亞洲電影大獎對我表演的肯定與認可，香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裡領獎。借此機會，我要感謝曾經合作過的每一位導演和夥伴，也特別感謝觀眾對我的支持與認可，讓我有幸獲得這個獎。」

湯唯：「香港一直是我的福地，很開心能再次回到這裡領獎。」（大會提供）

張東健與港星多次合作

張東健從影逾三十載，回顧演藝生涯時，坦言香港電影對自己有很大影響：「我的成長過程，不得不提香港電影。我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。到了80年代上高中時，香港電影幾乎充滿了我的青春，尤其是黑幫電影對我影響特別深。」他提到《英雄本色》系列、《倩女幽魂》、《至尊無上》，以及周星馳的喜劇，並讚嘆：「那時候的香港電影百花齊放，真的是黃金時代，至今仍深刻留在我心中。」

張東健講起自己跟香港電影的淵源，「我人生第一部在戲院看的電影就是成龍的《醉拳》。」（大會提供）

《醉拳》為成龍擔正男主角的早期作品，票房大收600萬讓他一炮而紅，原來都是張東健人生第一部在戲院看的電影。（《醉拳》電影劇照）

張東健其實早已跟香港電影結緣，跟不少港星都合作過。「我曾在陳凱歌導演的《無極》與張柏芝、謝霆鋒合作，後來又在《危險關係》與張柏芝再次合作。」他開玩笑說：「仔細想想，張柏芝是我唯一合作過兩部以上電影的女演員，這應該是緣分吧？」此外，他也特別提到：「我非常喜歡和欣賞梁朝偉，如果能和他合作，將會是我的榮幸，也一定會是很難忘的經歷。」談到最深刻的作品時，張東健提到：「就像《無極》，參與外國製作的電影對我的演藝生涯幫助很大。雖然有語言障礙，但我們向著同一個目標，能感受到一種親切感，也讓我對表演有更深的體會。」

湯唯︰「每一個新角色都意味著一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。」（大會提供）

湯唯期待再拍港產片

湯唯獲得「卓越亞洲電影人大獎」絕對實至名歸，在表演路上，她一直勇於嘗試不同角色，無論是《黃金時代》中內斂而堅韌的蕭紅，還是《分手的決心》裡充滿神秘感的宋瑞萊，總能牽動觀眾情感。在分享得獎感受時，被問到未來是否想挑戰新的題材或創作崗位時，湯唯坦言目前仍會專注於表演，因為每一次演出都是一次全新的探索和突破：「每一個新角色都意味著一次挑戰，期待遇見不同類型的題材，我想要的是和有趣的人一起拍有意思的電影。」她認為，與好團隊合作、共同創造令人難忘的故事，才是最重要的事。

（《分手的決心》劇照）

曾經在香港生活亦參與不少港片的湯唯，相隔一年再度來港與影迷見面，談到去年來港宣傳的經歷依然難忘：「當然很懷念！希望再有機會來香港工作，讓我可以 'improve' 我的廣東話，如果有香港的戲拍會很開心！」她自嘲廣東話還有進步空間，同時流露對香港影壇的親切感和期待。至於是否計劃再拍港產片？她幽默回應：「這個問題應該問導演們吧！等着香港導演們再來找我拍戲！」展現對未來合作的期待。