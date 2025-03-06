26歲男星成「占士邦」大熱人選？ 曾與妮歌潔曼演過大尺度情慾戲

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）於《007：生死有時》（No Time To Die）中最後一次飾演「占士邦」，製作人一直都費煞思量尋找新占士邦的完美人選，雖然曾傳出過漫威超級英雄「狂獸獵人格力文」Aaron Taylor-Johnson及憑Netflix劇《王冠》爆紅的Josh O’Connor都是合適人選，可惜至今一直未有定案。最近就有傳，26歲英國新星Harris Dickinson有望接班成為「新占士邦」。

丹尼爾格力（Daniel Craig）於2021年的《007：生死有時》中最後一次飾演「占士邦」。（劇照）

漫威超級英雄「狂獸獵人格力文」Aaron Taylor-Johnson曾是新任占士邦的大熱人選。（Getty Images）

憑Netflix劇《王冠》爆紅的Josh O’Connor亦是大熱人選。（Getty Images）

據外媒報道，現年26歲的英國新星Harris Dickinson有望成為新任占士邦，他去年與奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）在電影《Babygirl》中合作過，兩人在片中有多場激烈的情慾場面。另一方面，亞馬遜美高梅（Amazon MGM）早前宣布全面接手007系列未來項目的創意主導權，事實上，自亞馬遜於2021年收購美高梅，便持有占士邦系列50%版權，但在創意方向上，始終處於被動角色。如今全面接手，亞馬遜除了決定「下一任」占士邦人選之外，導演、編劇、製作團隊等都將由其決定。

英國新星Harris Dickinson成新任占士邦大熱人選。（Getty Images）