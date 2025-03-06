英皇戲院獨家呈獻TXT VR演唱會　沉浸式極近視覺「零距離」互動

英皇戲院顛覆傳統影院體驗，首次將虛擬實境（VR）演唱會電影引入香港，為觀眾獻上前所未有的沉浸式娛樂盛宴。3月21日起，英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）將一連十日獨家上映韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。透過尖端VR技術，觀眾將能與偶像「零距離」互動，體驗比現場演唱會第一排更近的震撼感受。觀眾不僅能「看」演唱會，更能親身「參與」其中，與偶像共創近在咫尺的難忘回憶。場次開售後反應熱烈，僅一天部分場次已接近爆滿，MOA粉絲熱情席捲全城！

英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）將一連十日獨家上映韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）的全新力作《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》。（大會提供）

《HYPERFOCUS: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT》採用超高畫質與先進AI技術，將觀眾帶入虛擬與現實交織的演唱會現場。透過VR設備，觀眾可感受到與TXT成員僅5cm的視覺超近距離，幾乎有「肌膚之親」的觸電感，無論是偶像的深情對視，還是舞台上的每個細膩動作，都將清晰地呈現眼前。MOA與偶像實現夢寐以求的「眼神交流」，面紅心跳、感動落淚皆為正常反應，無需掩飾對偶像的熱情！

場次開售後反應熱烈，僅一天部分場次已接近爆滿。（大會提供）

更讓人興奮的是，這場VR演唱會不只是看—you are part of it！MOA可以跟著音樂節奏揮舞虛擬應援棒，與TXT成員同頻共振。歡迎MOA在現場大聲合唱、喊出應援口號，和其他粉絲一起掀起熱烈氣氛。此外，演唱會提供特別設計的互動環節，觀眾可透過選擇心儀成員，解鎖更多專屬鏡頭，這不只是觀影盛宴，更是仿如與偶像同享的「二人世界」時光。「團粉」更可進場五刷，逐一點選不同成員，探索每位偶像的隱藏互動片段，讓每次觀影都充滿全新驚喜！

透過VR設備，觀眾可感受到與TXT成員僅5cm的視覺超近距離，幾乎有「肌膚之親」的觸電感。（大會提供）

不過最令粉絲期待，應該是珍貴的觀影特典禮物，當中包括：一張獨家海報（分A、B款）、一張紀念票、一個紀念信封、兩張特別設計的小卡（分A、B款，每款各10張，隨機派發），門票港幣250元（英皇戲院VIP會員尊享9折優惠：港幣225元）。