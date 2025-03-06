導演霍耀良逝世終年68歲　曾執導《龍在邊緣》《赤裸羔羊》

香港導演、監製霍耀良（Clarence），今日（6/3）傳出於2024年2月1日因心臟病及腎癌，在沙田醫院病逝，終年68歲。霍耀良於70年代於無綫電視擔任編導，曾參與《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》等多套話題劇集。80年代轉戰電影圈，第一部執導作是由陳百強、張國榮主演的《失業生》，隨後有周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》，亦有挑戰三級的話題作，邱淑貞主演的《赤裸羔羊》。

香港導演、監製霍耀良（Clarence），在2024年2月1日因心臟病及腎癌，於沙田醫院病逝，終年68歲。(網上圖片)

霍耀良早於1980年開始拍攝他首部電影《越南仔》，不過到1982年才公映，而正式首部公映作，是1981年執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》。隨後的作品包括周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》（1988）、元彪、張曼玉主演的《急凍奇俠》 (1989)、改編自日漫《淚眼煞星》，許冠傑主演的《紅場飛龍》 (1990)。

由霍耀良執導，周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》，由內地偷渡客改造成公子哥兒。（網上圖片）

日漫《淚眼煞星》，由許冠傑拍過真人版《紅場飛龍》。(網上圖片)

霍耀良向來以急才和勤快見稱，題材亦多元代，由早期已玩時空穿越的《急凍奇俠》，到改編日漫，首部在莫斯科拍攝的香港電影《紅場飛龍》，都成功掀起話題。他亦拍攝了兩部風格類型完全不同的三級片《赤裸羔羊》和《郎心如鐵》，是他最為人稱道的作品，亦曾出任麥當雄電影製作公司的創作策劃。

2000年以後，霍耀良多在中國內地拍攝電視劇，作品包括《七劍下天山》、《守著陽光守著你》、《天地姻緣七仙女》等。