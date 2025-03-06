導演霍耀良逝世終年68歲　《赤裸羔羊》大尺度海報掀話題

香港導演、監製霍耀良（Clarence），今日（6/3）傳出於2024年2月1日因心臟病及腎癌，在沙田醫院病逝，終年68歲。霍耀良於70年代於無綫電視擔任編導，曾參與《網中人》、《上海灘》、《輪流傳》等多套話題劇集。80年代轉戰電影圈，第一部執導作是由陳百強、張國榮主演的《失業生》，隨後有周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》，亦有挑戰三級的話題作，邱淑貞主演的《赤裸羔羊》。



香港導演、監製霍耀良（Clarence），在2024年2月1日因心臟病及腎癌，於沙田醫院病逝，終年68歲。(網上圖片)

據香港電影工作者總會發言人田啟文回覆《香港01》，今年2月得知霍耀良逝世的消息，一直進行核實，到今日（6/3）才正式公告。

霍耀良早於1980年開始拍攝他首部電影《越南仔》，不過到1982年才公映，而正式首部公映作，是1981年執導由陳百強、張國榮主演的《失業生》。隨後的作品包括周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》（1988）、元彪、張曼玉主演的《急凍奇俠》 (1989)、改編自日漫《淚眼煞星》，許冠傑主演的《紅場飛龍》 (1990)。

由霍耀良執導，周潤發、梅艷芳主演的《公子多情》，由內地偷渡客改造成公子哥兒。（網上圖片）

日漫《淚眼煞星》，由許冠傑拍過真人版《紅場飛龍》。(網上圖片)

霍耀良向來以急才和勤快見稱，題材亦多元代，由早期已玩時空穿越的《急凍奇俠》，到改編日漫，首部在莫斯科拍攝的香港電影《紅場飛龍》，都成功掀起話題。隨後亦拍攝了兩部風格類型完全不同的三級片《赤裸羔羊》和《郎心如鐵》。

霍耀良曾參演電影《再見七日情》，更獲提名金像獎「最佳男配角」獎項。（影片截圖）

霍耀良除了執導工作，間中亦有以演員身份拍戲，1985年曾參演電影《再見七日情》，更獲提名金像獎「最佳男配角」獎項。霍耀良自2000年後，長留內地拍攝電視劇，作品有《七劍下天山》、《守著陽光守著你》、《天地姻緣七仙女》等。

邱淑貞與吳家麗拍攝的電影海報曝光後，蕭芳芳認為電影風格與自己不合，於是退出。（《赤裸羔羊》電影海報）

提到《赤裸羔羊》，這是邱淑貞首部涉獵三級之作，為壯大聲勢，有別於其他電影在上映前才推出海報，王晶在開拍時已經提前做好尺度驚人的角色海報，他在個人YouTube節目更透露︰「首先我們先拍了幾幅很性感的海報，當時由香港《花花公子》（Playboy）中找了一位女攝影師拍，除了服裝或攝影師，連我和霍耀良（導演）都不可以留在裡面。拍攝場地只有三四個人，都是女性、所以她就比較放心。」王晶表示海報在報章頭版刊出時，因為尺度震撼造成全港譁然！

王晶當年請一位《花花公子》的女攝影師，為邱淑貞拍攝《赤裸羔羊》的海報。（《赤裸羔羊》電影海報）