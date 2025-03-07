淺淺歲月影評｜本屆金像獎最大遺珠　葉童在預期地好下再交出驚喜

每年金像獎，部分電影都選擇在前一年底，提前上映幾場，以符合入圍資格去爭取提名，藉以增加電影上畫時的叫座力。電影《淺淺歲月》趁去年底在《香港亞洲電影節》上映，隨後亦加開場次，可惜最終未能得到任何提名。直至入場觀看該片，可說對這顆白果有點遺憾，更可以說《淺淺歲月》是本屆金像獎最大遺珠，至少男女主角葉童及謝君豪就應該獲得一個提名。



可以說《淺淺歲月》是本屆金像獎最大遺珠，至少男女主角葉童及謝君豪就應該獲得一個提名。（《淺淺歲月》劇照）

一個富文學色彩的戲名，兩位資深實力演員擔正，牌面是不慍不火，亦欠激情。再者，故事並非關注某類弱勢社群，沒有要帶出甚麼社會議題，角色亦沒有情緒病或心理症，有的是一個改編自出品人的真實故事，一段刻骨銘心的愛情，每項都淡淡似是流水，難掀話題是意料之內。

電影講述葉童與謝君豪是一對老夫老妻，自小青梅竹馬，事業有成後組織家庭，一女一子亦長大成人，看似是標準的幸福故事，只是幸福經不起分隔異地的空虛，丈夫在90年代北上發展，同時間亦發展了另一段感情，建立另一個家庭。留港的妻兒關係變得緊張，最終敵不過離婚抉擇。多年後，為妻的終放下這段婚姻，走出自己天地，偏偏前夫突如其來的絕症，又泛起了內心的漣漪。

再見亦是朋友，甚至依然如親人般。（《淺淺歲月》影片截圖）

以上並無刻意收起任何情節伏線，沒有甚麼慎防劇透，是故事的全部，導演想講的就是一句︰「真愛，一生人只有一次。」丈夫的不忠，為妻大可一哭二鬧，雖然戲中的確有吵過，但她更在意是當中感情的珍貴，包括跟老爺奶奶的感情，未有一刀了斷，而是暗中安排細節讓一切如常。常言道結婚不止是兩個人的事，但離婚卻想盡量成為兩個人的事，將對家人的影響減至最低。

全片以手機拍攝，亦使用大量長鏡頭一鏡到尾，似生活記錄多於在演戲。如果你喜歡《天水圍的日與夜》那份生活感覺，《淺淺歲月》定必會合你脾胃，而《淺》的編劇正正又是《天》金像獎最佳編劇呂筱華，沒有大龍鳳的意想不到，卻有生活上每日在經歷的起承轉合。

葉童演技早被公認，但能再予以驚喜就是令人看得心服口服。（《淺淺歲月》劇照）

特別想講醫院一幕，謝君豪病入膏肓，葉童前往探望巧遇新任妻子及年幼的兒子，仇人在前理應份外眼紅，但葉童就是能沉著氣應對，而且並非強忍怒火假裝呵護的一臉，是「只要你開心就好」的大愛呈現。面對小三的兒子更視如己出一樣，完完全全展現「愛屋及烏」四個大字。縱已預期葉童能演出這份感覺，但她的流露就是能再予你驚喜，甚至覺得手機鏡頭根本盛載不下當刻演出的力量，如果換成正式鏡頭拍攝，會來得更細膩更亮麗。

或許會覺得這段情節太離地，就算沒大吵也至少要來個冷言冷語，但當看到最後一幕交代二人青梅竹馬的場面，真愛真的可以包容一切，而且人將離世，都無謂執著。就如今年獲得奧斯卡最佳電影的《阿諾拉》（Anora），不少人都如谷德昭所言，不懂欣賞、過譽……但正因為這種如蒸水蛋的家常菜式，更能吃出下煮者的功力，能否在走味精，不整色整水下做出家的味道，好味與否因人而異，而《淺淺歲月》就是在蛋香與滑溜下恰到好處，葉童更成了精彩的蔥花，提供最好的點綴。