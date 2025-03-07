《怪奇物語》Eleven造型顯老被嘲似40歲 霸氣反擊拒絕為長大道歉

剛剛踏入21歲的Millie Bobby Brown憑Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演「Eleven」而爆紅，日前Millie為新片《電幻國度》（The Electric State）換上一頭金髮，但可惜造型極為顯老，更有大批網民直指Millie嚴重崩壞，過於成熟似40歲。對此，Millie在IG拍片控訴，更以強硬態度為女性發聲。

Millie Bobby Brown憑Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演「Eleven」而爆紅。（劇照）

Millie日前出席活動時，以一頭金髮示人。（Getty Images）

可惜被大批網民嘲造型顯老，十足40歲大媽。（Getty Images）

Millie在片中表示自10歲就入行，一直都在大家面前長大，更反問為何人們無法跟她一起成長：「他們表現得好像我仍該停留在《怪奇物語》第一季中的模樣，因為我沒有，就成為了攻擊目標？」她直指成年人花時間分析其樣貌及身材的舉動非常扭曲，寫道：「我拒絕為長大道歉。 我拒絕令自己變得更苗條，以符合那些無法應付女孩變成女人的人不切實際的期待。 我不會因我的外觀、穿著、呈現自己而感到羞恥，批評比說讚更容易得多了。」

Millie在IG拍片控訴，更以強硬態度為女性發聲。（IG圖片）

這個貼文獲得大批女性網民支持，短短12小時便累積了160萬個讚好，就連荷里活不少明星，包括Sarah Jessica Parker、莎朗史東等都有讚好支持。