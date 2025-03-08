奧斯卡影帝真赫曼死因曝光　患阿茲海默症不察覺妻已逝伴屍一周

奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），於美國時間2月26日被發現倒斃家中，享年高齡95歲。據外媒報道，警方在真赫曼位於新墨西哥州寓所中，發現真赫曼、其63歲日裔妻子荒川貝齊(Betsy Arakawa)及夫婦飼養犬隻，一同陳屍於寓所中。警方曾對二人死因有懷疑，直至今日（8/3）公開死因報告，證實最先是荒川貝齊，因感染漢他病毒身亡，而患有晚期阿茲海默症的真赫曼，可能並未察覺妻子已離世，獨自在家中伴屍一周，最後在2月18日因心臟病去世。



真赫曼被發現與妻子一同倒臥於寓所之中。（視覺中國）

奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman），於美國時間26日被發現倒斃家中，享年高齡95歲。（視覺中國）

從影帝真赫曼與妻子貝齊荒川的死因報告可知，荒川貝齊於2月11日因感染漢他病毒，肺部出現併發症病逝，漢他病毒是一種由受感染的嚙齒動物（如︰老鼠），傳播給人類的呼吸性疾病。而真赫曼是於2月18日，因心臟病去世。而令人傷感的是警方有理由相信，因為真赫曼晚年患上阿茲海默症，不意識到妻子已死，而不自覺地伴屍一周。

圖為2003年荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席第60屆金球獎頒獎禮。（Getty Images）

阿茲海默症是一種隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，是患失智症的主要成因。至於二人飼養的德國牧羊犬，同樣發現在家中死亡，並陣屍於貝齊的浴室壁櫥附近，但當局表示狗隻是不會感染漢他病毒，故死因應與病毒無關。當時媒體報道，真赫曼是倒臥在廚房旁的房間內，身穿長袖衫、運動褲和拖鞋，旁邊有太陽眼鏡和拐杖，疑似是突然倒下。至於日裔的鋼琴家太太荒川貝齊及德國牧羊犬，則倒斃在浴室，荒川的身體亦開始腐爛，而桌上放有一瓶已打開的藥物，藥丸更四散地上。

警方在真赫曼屋內外進行搜證。（視覺中國）

真赫曼於1930年在美國加州出生，憑1971年主演作品《密探霹靂火》（The French Connection）榮封奧斯卡影帝、再憑1992年上映作品《豪情蓋天》（Unforgiven）奪得最佳男配角，生涯先後五次提名演技獎項。

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（視覺中國）

真赫曼憑1971年主演作品《密探霹靂火》榮封奧斯卡影帝。（《密探霹靂火》電影劇照）

在巔峰演出作品外，真赫曼亦曾主演多部經典，最為香港觀眾熟悉作品定必為元祖《超人》（Superman）系列中飾演終極反派對頭Lex Luthor。其生涯代表作亦包括《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde）、《I never sang for my father》、《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、《Young Frankenstein》。真赫曼演出生涯亦跨度至21世紀，最後一部作品為2004年上映中的《Welcome to Mooseport》。