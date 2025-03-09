1994︱TYSON YOSHI周殷廷MV電影感十足　致敬5部港產片有冇睇漏？

樂壇人氣歌手TYSON YOSHI與YT周殷廷日前推出合作新歌《1994》，更以香港電影黃金九十年代為背景拍攝MV，致敬多部經典港產片。TYSON YOSHI於MV公開啟播後，更在留言中表示：「抽獎遊戲，留言話俾我聽，你哋睇到我致敬邊幾套經典港產片？或者你哋最鍾意邊一部份？」並表示將於下周抽取10位幸運兒，能夠得到與TYSON YOSHI及周殷廷合照的機會。

TYSON YOSHI與YT周殷廷推出新歌《1994》，更以香港電影黃金九十年代為背景拍攝MV，致敬多部經典港產片。單為碰拳的畫面，已學足《古惑仔》系列中鄭伊健與陳小春的動作。（《1994》MV截圖）

TYSON YOSHI與周殷廷碰拳的畫面，已學足《97古惑仔戰無不勝》裡鄭伊健與陳小春的動作。（《97古惑仔戰無不勝》電影劇照）

在《1994》新歌MV中，採用懷舊手法拍攝黑幫主題，當中不少畫面讓觀眾聯想到《古惑仔》系列、《天若有情》、《烈火戰車》、《阿飛正傳》及《無間道》等五部經典。在網民留言中，TYSON YOSHI所駕駛的電單車及身穿的頭盔品牌上衣，令不少樂迷聯想到《天若有情》與《烈火戰車2極速傳說》。

TYSON YOSHI駕駛的MR2，正是陳浩南的愛驅。（《1994》MV截圖）

TYSON YOSHI駕駛的MR2，正是陳浩南的愛驅。（《1994》MV截圖）

MR2為《古惑仔》系列中陳浩南的愛驅。（《古惑仔之人在江湖》電影劇照）

《1994》MV中的電單車，讓不少網民聯想到《天若有情》及《烈火戰車》。（《1994》MV截圖）

《1994》MV中的電單車，讓不少網民聯想到《天若有情》及《烈火戰車》。（《1994》MV截圖）

（《天若有情》劇照）

（《烈火戰車》電影截圖）

《1994》MV的電單車與跑車追逐戰，十足《烈火戰車》。（《1994》MV截圖）

（《烈火戰車》影片截圖）

至於MV女主角雲浩影，於士多工作的片段讓網民聯想到《阿飛正傳》中國際影后張曼玉的清純形象，亦有網民表示酷似《古惑仔》系列黎姿及李嘉欣飾演的角色；雲浩影最後從天而降死在車頂的情節，更直接致敬《無間道》梁朝偉與黃秋生的經典畫面！

雲浩影的清純形象，被指極似《阿飛正傳》張曼玉及《古惑仔》系列李嘉欣的形象。（《1994》MV截圖）

雲浩影的清純形象，被指極似《阿飛正傳》張曼玉及《古惑仔》系列李嘉欣的形象。（《1994》MV截圖）

雲浩影的清純形象，被指極似《阿飛正傳》張曼玉及《古惑仔》系列李嘉欣的形象。（《1994》MV截圖）

李嘉欣在《97古惑仔：戰無不勝》裡形象清純。（《97古惑仔：戰無不勝》電影劇照）

張曼玉於《阿飛正傳》中則在士多工作。（《阿飛正傳》電影劇照）

張曼玉於《阿飛正傳》中則在士多工作。（《阿飛正傳》電影劇照）

雲浩影墮樓慘死一幕，學足《無間道》。（《1994》MV截圖）

雲浩影墮樓慘死一幕，學足《無間道》。（《1994》MV截圖）

《無間道》裡黃秋生墮樓一幕非常經典，梁朝偉飾演的陳永仁甫一下車，黃Sir便墮樓正中的士車頂。（《無間道》電影截圖）

《無間道》裡黃秋生墮樓一幕非常經典，梁朝偉飾演的陳永仁甫一下車，黃Sir便墮樓正中的士車頂。（《無間道》電影截圖）

游學修「𡃁坤」味極爆棚

至於在《1994》MV裡飾演反派的游學修，戲份非常搶鏡，一身闊領裇衫反摺在西裝領外的造型，更極似吳鎮宇於《古惑仔之人在江湖》飾演的𡃁坤！游學修跳掣式邊緣癲狂演技，亦被網民大讚驚喜，對絕少飾演反派角色的游學修另眼相看、表示支持！

極少飾演反派角色的游學修，「𡃁坤」味爆棚！（《1994》MV截圖）

極少飾演反派角色的游學修，「𡃁坤」味爆棚！（《1994》MV截圖）

極少飾演反派角色的游學修，「𡃁坤」味爆棚！（《1994》MV截圖）

極少飾演反派角色的游學修，「𡃁坤」味爆棚！（《1994》MV截圖）

極少飾演反派角色的游學修，「𡃁坤」味爆棚！（《1994》MV截圖）

吳鎮宇於《古惑仔之人在江湖》飾演的反派𡃁坤非常經典！（《古惑仔之人在江湖》電影劇照）