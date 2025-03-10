新寶戲院宣布正式結業　營運至31/3︰我們不得不作出這個決定

昨日（9/3）傳出結業消息的旺角新寶戲院，今日（10/3）約晚上10時，於社交平台正式公告結業消息，戲院將營業至2025年3月31日，並於2025年4月1日正式結束營業。文中亦提到結業原因是市場環境變化及營運調整，不得不作出這個決定。最後更感謝各位觀眾多年來的支持︰「新寶戲院的點點滴滴，將永遠留在我們的記憶中。」



位於旺角豉油街60號的新寶戲院，營運超過20年。（胡凱欣 攝）

圖為今晚10:30戲院外圍情況，雖仍有電影放映中，但門口已落閘，只剩後門作散場用。（胡凱欣 攝）

新寶戲院結業通告全文

「親愛的觀眾朋友：

感謝大家多年來的支持與陪伴。旺角新寶戲院將營業至2025年3月31日，並於2025年4月1日正式結束營業。

自開業以來，新寶戲院一直致力為觀眾提供優質的觀影體驗，成為大家生活中不可或缺的一部分。然而，因應市場環境變化及營運調整，我們不得不作出這個決定。

在結業前，我們將繼續為大家提供精彩的電影放映服務。

再次感謝各位觀眾多年來的支持與厚愛。新寶戲院的點點滴滴，將永遠留在我們的記憶中。

新寶戲院敬上」

旺角新寶戲院，於今日（10/3）約晚上10時，於社交平台正式公告結業消息。（網頁截圖）

新寶院線於1988年，由陳榮美、馮秉仲二人創立，以抗衡當時香港電影業三大院線，分別是嘉禾、金公主及德寶。最輝煌時期曾擁有5間戲院，分別是2019結業原址重建的旺角豪華戲院、2010轉售予CJ集團的紅磡寶石戲院、2024年4月30日結業銅鑼灣的總統戲院，加上即將結業的旺角新寶，新寶院線將只剩下屯門凱都一間戲院。