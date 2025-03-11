噬亡村｜第二季尺度加碼跟足漫畫　重溫第一季8大重點懶人包

日劇《噬亡村》首季好評不絕、更獲煲劇達人Do姐鄭裕玲大讚。載譽歸來，由康城最年輕影帝柳樂優彌主演的《噬亡村》第2季，即將於3月19日（周三） Disney+ 獨家上線。現率先同大家分析今季4大賣點，同時，大家亦可以由即日起至5月12日上午11:00，到香港Disney+ 官方YouTube頻道免費任睇《噬亡村》第1季第1-3集，而家就同大家溫定書，準備再入村！

《噬亡村》第2季，即將於3月19日（周三） Disney+ 獨家上線。（《噬亡村》第二季海報）

第2季必睇重點

01）柳樂優彌原班人馬回歸

第一季中柳樂優彌以精湛的演技，演繹出劇中充滿懸疑的氛圍。第二季將以原班人馬回歸，包括飾演阿川大悟太太阿川有希的吉岡里帆、飾演後藤家新任當家後藤惠介的笠松將等等，將這份食人的恐懼原汁原味延續呈現。

柳樂優彌將率領原班人馬回歸，包括飾演阿川大悟太太阿川有希的吉岡里帆、飾演後藤家新任當家後藤惠介的笠松將等等。（《噬亡村》第二季劇照）

02）新演員恒松佑里成焦點

除原班人馬外，第二季將會加入飾演年輕版的後藤家前當家「後藤銀」的恒松佑里、飾演來乃神神社繼承人的倉悠貴、飾演後藤家前當家後藤金次的豐原功補，以及飾演知曉供花村一切秘密的來乃神神社神主「神山正宗」的橋爪功等等。當中最為受注目的必定是恒松佑里，今季將會拆解她如何以自身魅力及手段踏上當家之路。漫畫中有很多後藤銀勾引別人的大尺度畫面出現，由曾出演《全祼監督2》的恒松佑里擔任此角色，不知在劇集版會如何呈現？

第二季將會加入飾演年輕版的後藤家前當家「後藤銀」的恒松佑里。（《噬亡村》第二季劇照）

其中一款海報亦以恒松佑里做主角。（《噬亡村》第二季海報）

03) 呈現更血腥場面

第2季將會講述供花村成為「食人之地」前的過去。漫畫中以很多更大尺度的場面及更血腥的暴力打鬥，將在劇中呈現，以講述過去村中互相爭鬥的事件，道出供花村如何由紛亂變成今日表面平靜實則扭曲至人食人的境況。觀眾可期待於恐怖的食人傳說之下，將有更多血腥的恐懼出現！

漫畫中以很多更大尺度的場面及更血腥的暴力打鬥，將在劇中呈現。（《噬亡村》第二季劇照）

第2季將會講述供花村成為「食人之地」前的過去。（《噬亡村》第二季劇照）

重溫第一季懶人包８大重點

甚麼是「噬亡村」？

劇集《噬亡村》改篇自同名漫畫，由日本漫畫家二宮正明創作，於2018 – 2021進行連載。原著漫畫及劇集英文名為「Gannibal」，靈感來自於食人族的英文「Cannibal」，甫推出後旋即引起日本廣泛討論，發展成劇集後更被稱為「日式恐怖天花板」！

《噬亡村》海報。（電影公司提供）

食人「供花村」是否真實存在？

《噬亡村》故事發生於日本的「供花村」，其實是虛構地點。但Disney+ 特意建立了一個關於「供花村」的觀光網站，讓觀眾們聯想成「供花村」是真實存在，更將不少恐怖細節埋藏於看似平平無奇的網站中，將恐懼延伸至真實世界！詳情可了解更多：點擊即睇

柳樂優彌的角色是？

貴為康城影帝的柳樂優彌飾演主角阿川大悟，職業為一名警官，性格衝動，射殺了接近女兒阿川真白的性犯罪者後，親眼目賭事件的女兒自此不再說話。事件後阿川大悟舉家搬至偏遠的供花村擔任當地的警官，一連串怪事接踵而來，更危及一家的性命安全。柳樂優彌除了要保衛家庭外，更誓要撕破供花村食人的秘密！

史上最年輕康城影帝柳樂優彌，在《噬亡村》裡飾演一位被調到偏僻鄉間工作的刑警。（《噬亡村》劇集劇照）

後藤家是甚麼？

後藤家是供花村的最大家族，因擁有村內最多土地而成為大地主，一直掌控著供花村的所有。後藤銀為前當家，死去後由孫兒後藤惠介 (笠松將 飾) 接任。首集中後藤銀失踪三天後被發現陳屍森林，懷疑是被熊襲擊至死。其後後藤家進行獵熊行動，擊斃熊後發現體內有後藤銀的遺體，便開始「食葬」儀式，代表著先人的血和肉會繼續存活於生人的體內。阿川大悟因而開始察覺到後藤家的詭異。

柳樂優彌的角色調到鄉村後，發現村裡竟然有食人的習俗與食人狂魔？！（《噬亡村》劇集劇照）

甚麼是庫魯病？

阿川大悟一直對後藤銀的死心存懷疑，後來在打聽下得知後藤銀生前會無故大笑，更找到醫生查探得知供花村曾經爆發「庫魯病」。庫魯病是一種無法治癒的傳染性腦部疾病，最早被發現是在巴布亞紐幾內亞的部落中，這個部落有食葬的習慣，因此被認為疾病是因食人導致。病徵有頭痛、四肢顫抖、大笑等等，令阿川大悟更加確信供花村有食人事件！

供花村村民有没有參與食人？

後藤家因為是當地大地主的關係，供花村村民對他們相當敬畏。而作為後藤家權力核心的後藤銀，持有助產士的資格，在幫助供花村村民接生後會欺騙產婦嬰兒為死胎，然後強行把嬰兒帶走，目的是要製造出沒有戶籍、留待被「食用」的人類。因此在故事中，供花村村民未有食人的意圖，反而是供應「祭品」的源頭。

吉岡里帆於《噬亡村》裡的演出，一改寫真偶像身份，成為演員。（《噬亡村》劇集劇照）

只剩半張臉的人是誰？

劇中最令人為之震撼的是一位曾被當成「祭品」，兒時被吃了半張臉的神秘男子(高杉真宙 飾)。他小時候在祭典中差點被吃掉，幸好由後藤銀的養女後藤藍救出，並帶離供花村扶養長大。後來得知阿川大悟查探供花村秘密時，決定現身提供協助。

「那個人」究竟是誰？

於首季中「那個人」神出鬼没，被供花村村民及後藤家供奉成「神明」般的存在。於首集中首次出現，並把一隻「手指」送給阿川大悟女兒阿川真白 (志水心音 飾)，阿川大悟開始生疑；其後於後藤銀祭悼儀式中「那個人」更瞬速移動並以怪力一手扯斷其中一名隨行者的頭髮。「那個人」的真實身份於首季中仍未揭曉，而且究竟是人還是怪物？但可以肯定的是他行為古怪、表情怪異、能瞬速移動並擁有怪力，絕對是劇集的關鍵人物，而最重要的是，他會食人！

《噬亡村》在營造人食人的恐怖題材時，強調真實感多於意象。（《噬亡村》劇集劇照）

第一季故事發展總結

調職至供花村的警官阿川大悟因種種離奇事件開始查探有關村內的「食人傳說」，供花村的「後藤家」、「那個人」、「村民」仿佛各懷秘密，令阿川大悟更加確信供花村有「食人」事件。在遇上一名曾被啃吃得只剩下半張臉的神秘男子後，阿川大悟繼續深入敵陣查探，直到找上被困於深山秘洞，收藏著供奉給「那個人」食用的小孩後，轉眼即被「那個人」襲擊至暈倒。醒來後，發現自己已身處於「供花奉納祭」之中，眼看著後藤惠介為首的後藤家眾人，以及「那個人」正在食人… 究竟阿川大悟能否逃出生天，搗破食人之謎？！