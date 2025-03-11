金像前哨戰︱導演會賽果近三年全中 許冠文衛詩雅父女穩奪帝后？
《第43屆香港電影金像獎》即將於4月27日舉行，為過去一年票房屢創歷史高峰的香港電影派發壓軸成績表。昨晚（10日）舉行的香港導演會頒獎典禮一直被外界視為「金像前哨戰」，由於兩方投選賽果的電影製作人群組相近，因此歷年賽果均非常接近！
導演會大獎由2014年起常設六項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」獎，類別與金像獎重疊；今年導演會更新增「最佳男配角」與「最佳女配角」獎，估計將進一步擴大金像前哨賽果預判！以下為大家統計歷年導演會「貼中」金像獎的資料紀錄，一同預測今年金像獎賽果！
在過去10年，排除金像獎未有於2021年舉辦頒獎典禮外，導演會大獎與金像獎的結果非常接近，其中2019年、2022年、2023及2024年的導演會大獎六項賽果，均與香港電影金像獎相同，連續三屆命中率高達100%！
2024年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為香港影史首部票房破億作品《毒舌大狀》、「最佳導演」為鄭保瑞、「最佳男主角」為梁朝偉、「最佳女主角」為余香凝、「最佳新演員為謝咏欣、「新晉導演」均為《年少日記》導演卓亦謙。2023年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》、「最佳導演」為韋家輝、「最佳男主角」為劉青雲、「最佳女主角」為鄭秀文、「最佳新演員」為林諾、「新晉導演」均為《正義迴廊》導演何爵天。2022年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為已故導演陳木勝執導的《怒火》、「最佳導演」為陳木勝、「最佳男主角」為謝賢、「最佳女主角」為劉雅瑟、「最佳新演員」為王丹妮、「新晉導演」均為《手捲煙》導演陳健朗。
而在觀眾最關心的影帝后殊榮上，導演會在過去九屆中，與金像獎的賽果僅各有一次「貼錯」：2014年，導演會將「最佳男主角」頒予《一代宗師》梁朝偉，而金像獎則頒予《激戰》張家輝；2015年，導演會將「最佳女主角」頒予《黃金時代》湯唯，而金像獎則頒予《親愛的》趙薇。在過去八屆裏，導演會與金像獎在「最佳男、女主角」獎項上均得出一樣的賽果。因此昨晚舉行的導演會年度頒獎禮，為《破．地獄》父女檔許冠文、衛詩雅頒發影帝后的賽果，相信極有可能在金像獎再度重現，許冠文亦有望繼首屆金像獎後，事隔43年再奪影帝殊榮，締造創舉！
2025年香港導演會年度頒獎禮完整賽果如下：
「最佳電影」獎：《九龍城寨之圍城》
「最佳導演」獎：鄭保瑞導演《九龍城寨之圍城》
「最佳男主角」獎：許冠文《破．地獄》
「最佳女主角」獎：衛詩雅《破．地獄》
「最佳男配角」獎：朱栢康《破．地獄》
「最佳女配角」獎：谷祖琳《爸爸》
「最佳新演員」獎：蘇文濤《爸爸》
「新晉導演」獎：梁禮彥《久別重逢》
「榮譽大獎」：王家衛
「執委會特別獎」：《香港四徑大步走》