金像前哨戰︱導演會賽果近三年全中　許冠文衛詩雅父女穩奪帝后？

《第43屆香港電影金像獎》即將於4月27日舉行，為過去一年票房屢創歷史高峰的香港電影派發壓軸成績表。昨晚（10日）舉行的香港導演會頒獎典禮一直被外界視為「金像前哨戰」，由於兩方投選賽果的電影製作人群組相近，因此歷年賽果均非常接近！



許冠文昨晚於香港導演會年度頒獎典禮奪得「最佳男主角」獎。（梁碧玲 攝）

衛詩雅昨晚於香港導演會年度頒獎典禮奪得「最佳女主角」獎。（梁碧玲 攝）

導演會大獎由2014年起常設六項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」獎，類別與金像獎重疊；今年導演會更新增「最佳男配角」與「最佳女配角」獎，估計將進一步擴大金像前哨賽果預判！以下為大家統計歷年導演會「貼中」金像獎的資料紀錄，一同預測今年金像獎賽果！

今年導演會更新增「最佳男配角」獎，由朱栢康憑《破．地獄》奪得，估計將進一步擴大金像前哨賽果預判！（梁碧玲 攝）

今年導演會更新增「最佳女配角」獎，由谷祖琳憑《爸爸》奪得，估計將進一步擴大金像前哨賽果預判！（梁碧玲 攝）

在過去10年，排除金像獎未有於2021年舉辦頒獎典禮外，導演會大獎與金像獎的結果非常接近，其中2019年、2022年、2023及2024年的導演會大獎六項賽果，均與香港電影金像獎相同，連續三屆命中率高達100%！

梁朝偉去年憑《金手指》於香港電影金像獎奪得「最佳男主角」獎。（金像獎直播截圖）

梁朝偉去年憑《金手指》奪得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳男主角」獎！（梁碧玲 攝）

余香凝去年憑《白日之下》於香港電影金像獎奪得「最佳女主角」獎。（陳順禎 攝）

余香凝憑《白日之下》奪得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳女主角」獎。（梁碧玲 攝）

2024年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為香港影史首部票房破億作品《毒舌大狀》、「最佳導演」為鄭保瑞、「最佳男主角」為梁朝偉、「最佳女主角」為余香凝、「最佳新演員為謝咏欣、「新晉導演」均為《年少日記》導演卓亦謙。2023年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》、「最佳導演」為韋家輝、「最佳男主角」為劉青雲、「最佳女主角」為鄭秀文、「最佳新演員」為林諾、「新晉導演」均為《正義迴廊》導演何爵天。2022年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為已故導演陳木勝執導的《怒火》、「最佳導演」為陳木勝、「最佳男主角」為謝賢、「最佳女主角」為劉雅瑟、「最佳新演員」為王丹妮、「新晉導演」均為《手捲煙》導演陳健朗。

余香凝與梁朝偉於香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮獲封帝后。（梁碧玲 攝）

劉青雲與鄭秀文於「第41屆香港電影金像獎」上獲封影帝后。（陳順禎 攝）

劉青雲與鄭秀文分別憑《神探大戰》與《流水落花》榮封導演會大獎影帝影后。（葉志明 攝）

而在觀眾最關心的影帝后殊榮上，導演會在過去九屆中，與金像獎的賽果僅各有一次「貼錯」：2014年，導演會將「最佳男主角」頒予《一代宗師》梁朝偉，而金像獎則頒予《激戰》張家輝；2015年，導演會將「最佳女主角」頒予《黃金時代》湯唯，而金像獎則頒予《親愛的》趙薇。在過去八屆裏，導演會與金像獎在「最佳男、女主角」獎項上均得出一樣的賽果。因此昨晚舉行的導演會年度頒獎禮，為《破．地獄》父女檔許冠文、衛詩雅頒發影帝后的賽果，相信極有可能在金像獎再度重現，許冠文亦有望繼首屆金像獎後，事隔43年再奪影帝殊榮，締造創舉！

《破．地獄》父女檔許冠文、衛詩雅奪得影帝后的賽果，極有可能在金像獎再度重現！（梁碧玲 攝）

2025年香港導演會年度頒獎禮完整賽果如下：

「最佳電影」獎：《九龍城寨之圍城》

「最佳導演」獎：鄭保瑞導演《九龍城寨之圍城》

「最佳男主角」獎：許冠文《破．地獄》

「最佳女主角」獎：衛詩雅《破．地獄》

「最佳男配角」獎：朱栢康《破．地獄》

「最佳女配角」獎：谷祖琳《爸爸》

「最佳新演員」獎：蘇文濤《爸爸》

「新晉導演」獎：梁禮彥《久別重逢》

「榮譽大獎」：王家衛

「執委會特別獎」：《香港四徑大步走》